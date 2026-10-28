Chỉ là loại quả bình dân ở chợ Việt, không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Quả su su chứa nguồn vitamin phong phú như vitamin C, B6, B9 (Folate) và K, bên cạnh đó còn cung cấp các khoáng chất thiết yếu như mangan, kẽm, đồng, kali, magiê cùng một lượng chất xơ dồi dào. Nhờ sự kết hợp hài hòa này, su su trở thành một thực phẩm lý tưởng phù hợp với nhiều chế độ ăn từ ăn thường, ăn kiêng cho đến ăn chay, giúp giữ cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể một cách hiệu quả.

Quả su su là một loại nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt, nổi bật với vị ngọt thanh dịu và nhiều dưỡng chất quan trọng.

Quả su su là lựa chọn tuyệt vời cho người đang cần theo dõi đường huyết hoặc mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 nhờ chỉ số đường huyết (GI) rất thấp. Dinh dưỡng trong su su giàu chất xơ hòa tan cùng các hợp chất thực vật có khả năng cải thiện độ nhạy của insulin trong cơ thể. Nhờ đó, việc ăn su su giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột ngột sau bữa ăn.

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Bảo vệ sức khỏe tim mạch và hạ huyết áp

Sự kết hợp giữa chất xơ, kali và các chất chống oxy hóa trong su su mang lại lợi ích toàn diện cho hệ tuần hoàn. Kali giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, giãn mạch máu và điều hòa huyết áp hiệu quả ở những người có nguy cơ cao huyết áp. Bên cạnh đó, chất xơ hòa tan giúp liên kết với cholesterol xấu (LDL) tại đường tiêu hóa và đào thải ra ngoài, giảm thiểu đáng kể nguy cơ xơ vữa động mạch hay đột quỵ.

Thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Ăn su su thường xuyên giúp hệ tiêu hóa của bạn vận hành trơn tru hơn nhờ lượng nước dồi dào và hàm lượng chất xơ dồi dào. Chất xơ trong su su đóng vai trò là thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột (prebiotics), giúp cân bằng hệ vi sinh và cải thiện chức năng đại tràng. Thói quen bổ sung su su vào bữa ăn giúp ngăn ngừa táo bón, giảm đầy hơi và hạn chế tình trạng viêm nhiễm đường ruột.

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Hỗ trợ giảm cân tự nhiên và hiệu quả

Nếu bạn đang xây dựng một chế độ ăn kiêng giữ dáng, su su chắc chắn là thực phẩm không thể bỏ qua. Loại quả này chứa rất ít calo (chỉ khoảng 19 calo trên 100g) nhưng lại cực kỳ giàu nước và chất xơ. Khi tiêu thụ su su, bạn sẽ cảm thấy nhanh no và duy trì cảm giác no lâu hơn, từ đó dễ dàng kiểm soát lượng calo nạp vào trong ngày mà không sợ bị thiếu hụt vi chất.

Tăng cường miễn dịch và chống lão hóa

Quả su su cung cấp lượng Vitamin C tự nhiên đáng kể – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp củng cố hàng rào miễn dịch của cơ thể. Vitamin C giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu để chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài. Đồng thời, chất này còn tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, giúp làn da giữ được độ đàn hồi, làm chậm sự xuất hiện của vết nhăn và giúp vết thương nhanh lành.

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Đưa su su vào bữa ăn như thế nào?

Su su rất dễ chế biến. Su su có hình giống quả lê, với nhiều vân trên vỏ. Hương vị nhẹ của chúng có thể kết hợp với cả những món ngọt và mặn. Mặc dù được phân loại là trái cây nhưng su su lại thường được chế biến như món rau. Hầu hết các phần của quả đều có thể ăn được kể cả vỏ và hạt. Có thể ăn tươi hoặc nấu chín.

Khi ăn tươi, su su có thể chế biến các món sinh tố hoặc salad. Ngoài ra, su su cũng dễ dàng được hấp, nướng hoặc chiên. Thêm nó vào súp, món hầm và thịt hầm để tăng thêm dinh dưỡng cho món ăn.