Lợi ích và những lưu ý khi ăn dưa muối thường xuyên

Dinh dưỡng 25/10/2026 11:30

Dưa cải muối, cà muối hay dưa chuột muối là những món ăn quen thuộc, giúp tăng hương vị bữa ăn. Tuy nhiên, ăn nhiều thực phẩm muối chua có tốt không và sử dụng thế nào để vừa ngon miệng, vừa bảo vệ sức khỏe?

Dưa muối từ lâu đã là món ăn ưa thích của nhiều người và là món ăn phổ biến trong bữa cơm của mỗi gia đình. Vậy dưa muối có tác dụng gì với sức khỏe con người.

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Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của dưa muối đối với sức khỏe 

Cải thiện hệ tiêu hóa

Lợi khuẩn Probiotic sẽ giúp cân bằng vi khuẩn trong đường ruột, phòng ngừa tiêu chảy, tránh tình trạng ợ hơi và táo bón. Hệ tiêu hóa sẽ hoạt động tốt hơn nhờ Enzyme giúp phân tách dưỡng chất, tăng cường hấp thụ dinh dưỡng.

Tăng cường miễn dịch

Trong dưa muối chứa vitamin C và sắt giúp cơ thể có khả năng miễn dịch tốt hơn, tăng cường sức đề kháng, nhất là với những triệu chứng của bệnh cảm. Vitamin C kết hợp với lợi khuẩn Probiotic giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng, khiến lượng kháng sinh phải nạp vào cơ thể khi bệnh giảm 33%.

Giảm cân

Phụ nữ sẽ thích ăn dưa muối khi nó có tác dụng giảm cân. Chất xơ trong dưa muối tạo cảm giác no lâu, giúp hạn chế lượng thức ăn tiêu thụ của cơ thể trong ngày. Lợi khuẩn làm giảm lượng chất béo hấp thụ vào cơ thể, đốt cháy mỡ thừa, giúp bạn điều chỉnh cân nặng.

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Ảnh minh họa: Internet

Giải tỏa căng thẳng

Ăn dưa muối giúp cải thiện trí nhớ, giải tỏa lo lắng, trầm cảm, đặc biệt là chứng tự kỷ, rối loạn cảm xúc, duy trì sức khỏe não bộ nhờ thành phần Magie và kẽm trong dưa muối. Nhóm hợp chất Monoamie oxidase giúp tăng tác dụng điều trị trầm cảm và bệnh Parkinson.

Duy trì sức khỏe xương

Vitamin K có chức năng gắn kết Canxi và Protein, giúp xương chắc khỏe trong khi đó Vitamin K2 giảm 61 - 81% nguy cơ gãy xương. Đặc biệt quá trình giảm mật độ khoáng chất trong xương diễn ra chậm với phụ nữ ở trong thời kỳ mãn kinh.

Tăng cường lưu thông máu

Axit lactic được hình thành trong quá trình lên men, cải thiện lưu thông máu, có tác dụng làm giảm mỡ trong máu.

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Ảnh minh họa: Internet

Có nên ăn dưa muối hàng ngày không?

Dưa muối có thể dùng làm món ăn kèm nhưng không nên ăn quá nhiều hoặc thay thế rau củ tươi, bởi thực phẩm này thường chứa hàm lượng natri cao. Không có khẩu phần cố định phù hợp với tất cả mọi người; lượng ăn cần căn cứ vào cách chế biến, tổng lượng muối trong bữa ăn và tình trạng sức khỏe. Người bị tăng huyết áp, bệnh thận hoặc cần hạn chế natri nên đặc biệt chú ý.

Dưa muối được chế biến an toàn và ăn hợp lý có thể hỗ trợ tiêu hóa nhờ vi sinh vật có lợi ở một số sản phẩm lên men, đồng thời cung cấp một phần chất xơ, vi chất và hợp chất chống oxy hóa từ rau củ. Tuy nhiên, lợi ích này phụ thuộc vào nguyên liệu và cách chế biến, bảo quản; chưa đủ bằng chứng cho thấy ăn dưa muối giúp phòng ngừa ung thư hoặc bệnh tim mạch.

Lợi ích và những lưu ý khi ăn dưa muối thường xuyên - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người ăn keto không nên ăn nhiều dưa muối chỉ để bổ sung natri, nhất là khi cần kiểm soát huyết áp hoặc chức năng thận. Nước ngâm dưa muối cũng được sử dụng với mục đích giảm chuột rút, kiểm soát cân nặng và đường huyết, nhưng bằng chứng về hiệu quả còn hạn chế. Do chứa nhiều natri, nước này không nên uống thường xuyên hoặc với lượng lớn, đặc biệt ở người mắc bệnh thận, tăng huyết áp; đồng thời không thể thay thế thuốc điều trị hay chế độ dinh dưỡng theo hướng dẫn của bác sĩ.

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