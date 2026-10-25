Giá vàng hôm nay, ngày 25/10/2026: Người mua lỗ hơn 8 triệu đồng sau một tuần

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC giảm mạnh 4,1 triệu đồng sau một tuần khi mua vào xuống 135 triệu đồng và bán ra 139 triệu đồng. Hơn nữa, chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC tăng lên 4 triệu đồng nên người mua sau một tuần bị lỗ đến 8,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Doji giảm 1,9 triệu đồng so với cuối tuần trước khi được mua vào còn 137,2 triệu đồng và bán ra 141,2 triệu đồng; cộng chênh lệch giá mua - bán là 4 triệu đồng/lượng nên người mua sau một tuần bị lỗ gần 6 triệu đồng...

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 25/10, giá vàng tiếp tục ghi nhận một tuần sụt giảm. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty SJC được mua vào ở mức 138,7 triệu đồng/lượng và bán ra 141,7 triệu đồng, giảm 1,9 triệu đồng so với cuối tuần trước. Cộng thêm chênh lệch giá mua - bán vàng miếng vẫn duy trì 3 triệu đồng/lượng khiến người mua bị lỗ 4,9 triệu đồng.

Theo thông tin báo VietNamNet , giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Lo ngại xung đột liên quan đến Iran leo thang khiến giá dầu tăng cao, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ công bố ngày thứ Sáu cho thấy hoạt động kinh doanh vẫn tăng trưởng tốt, nhưng áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt.

Chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ tháng 10 đạt 57,6 điểm, giảm so với 58,4 điểm trong tháng 9 nhưng vẫn ở mức cao. Đáng chú ý, giá bán của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ tăng nhanh nhất kể từ tháng 8/2022.

Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng Mỹ cũng tăng. Theo khảo sát của Đại học Michigan, kỳ vọng lạm phát trong 12 tháng tới tăng từ 4,6% lên 4,7%, trong khi kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng từ 3,4% lên 3,5%.

Những số liệu này làm dấy lên lo ngại Fed có thể tiếp tục duy trì lãi suất cao, gây bất lợi cho vàng.

Giá dầu Brent có thời điểm vượt 117 USD/thùng, còn dầu WTI vượt 103 USD/thùng. Giá dầu tăng có thể khiến lạm phát kéo dài và làm giảm khả năng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ.

Thị trường đang hướng sự chú ý đến cuộc họp Fed dự kiến diễn ra ngày 27-28/10 và dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến công bố ngày 29/10.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức 3.996 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.010 USD/ounce.