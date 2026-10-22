Giá vàng hôm nay, ngày 22/11/2026: Người mua lỗ ngay 4 triệu đồng

Hôm nay, ngày 22/11/2026 giá vàng trong nước lẫn thế giới đều không thay đổi sau nhiều phiên giảm liên tiếp.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 22/10, giá vàng trong nước đồng loạt đứng yên. Cụ thể, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục được mua vào 139,3 triệu đồng/lượng, bán ra 142,3 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vàng miếng SJC ở mức 138,7 triệu đồng và bán ra 142,3 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng duy trì chiều mua vào 137,4 triệu đồng, bán ra 140,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 138,7 triệu đồng, bán ra 141,7 triệu đồng; Công ty Doji mua vàng nhẫn ở mức 138 triệu đồng và bán ra 142 triệu đồng… Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng lẫn vàng nhẫn tại SJC tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng trong khi Công ty Doji là 4 triệu đồng. Điều này khiến người mua vào lỗ ngay 4 triệu đồng bất chấp giá vàng đứng yên.

Giá vàng trong nước đồng loạt đứng yên. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo VietNamNet, theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được niêm yết ở mức 4.121,7 USD/ounce (mua vào) và 4.123,7 USD/ounce (bán ra), giảm 18,6 USD/ounce, tương đương 0,45% so với mức tham chiếu trước đó. Biểu đồ Kitco ngày 22/10 cho thấy giá vàng biến động mạnh trong biên độ rộng. Kim loại quý có thời điểm tăng lên 4.145 USD/ounce nhưng sau đó quay đầu giảm, xuống mức thấp nhất 4.104 USD/ounce. Biên độ dao động trong phiên lên tới 41 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 21/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.129 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.132 USD/ounce. So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 4,8%, tương ứng giảm 206 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 14 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 21/10. Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 21/10 tăng 1,7 USD (+0,04%) lên 4.129 USD/ounce. Vàng thế giới vẫn ở mức thấp trong bối cảnh giới đầu tư vẫn đặt kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Nhiều ngân hàng trung ương khác cũng phát tín hiệu tương tự. Lạm phát tại Anh tăng lên 3,5% trong 12 tháng tính đến tháng 9, từ mức 3,1% của tháng trước và cao hơn dự báo 3,4% của giới kinh tế. Chi phí xăng và dầu diesel tăng mạnh góp phần đẩy lạm phát lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2025. Diễn biến này làm gia tăng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh có thể nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 11. Tại Mỹ, giới đầu tư đánh cược Fed có thể tăng lãi suất 0,25-0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12 tới.

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