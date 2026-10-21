Nóng: Bắt giữ nghi phạm chặn ô tô, tấn công tài xế giữa phố ở Hà Nội

Đời sống 21/10/2026 10:34

Sau vài giờ gây án rồi bỏ trốn, nghi phạm dùng dao đâm liên tiếp tài xế ô tô tại phường Bồ Đề (Hà Nội) đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo thông tin báo Dân trí, tối 20/10, Công an phường Bồ Đề phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm chặn đường, sát hại tài xế ô tô trên phố Bắc Cầu.

Nóng: Bắt giữ nghi phạm chặn ô tô, tấn công tài xế giữa phố ở Hà Nội - Ảnh 1
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Báo Dân trí. 

Vụ án xảy ra khoảng 17h cùng ngày tại khu vực Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm đi xe máy chặn đầu ô tô, sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào tài xế.

Clip người dân ghi lại cho thấy nghi phạm vừa tấn công vừa hô hét. Nạn nhân gục trên ghế lái, trên người và cửa xe có nhiều vết máu. Sau khi gây án, nghi phạm rời hiện trường bằng xe máy.

Theo thông tin báo Tiền Phong, nhân chứng cho biết, sau khi gây án, hung thủ điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Nóng: Bắt giữ nghi phạm chặn ô tô, tấn công tài xế giữa phố ở Hà Nội - Ảnh 2
Hình ảnh hung thủ tấn công tài xế ô tô thời điểm gây án. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

“Tôi thấy họ có mâu thuẫn từ trước ở gần đó. Sau đó, người đi xe máy đuổi theo rồi chặn ô tô lại”, một người dân kể.

Đến khoảng hơn 19h cùng ngày, lực lượng công an đã phong tỏa khu vực xảy ra vụ việc để phục vụ công tác điều tra. Đại diện viện kiểm sát cũng có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý.

Công an phường Bồ Đề đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Danh tính nghi phạm chưa được công bố.

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Công an xã Thuận An đang tiếp tục xác minh các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm
Từ khóa:   tấn công tài xế Hà Nội án mạng ở Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Thấy bạn trai của chị có vấn đề nên khuyên chia tay, cô em ngã ngửa trước thái độ của chị gái

Thấy bạn trai của chị có vấn đề nên khuyên chia tay, cô em ngã ngửa trước thái độ của chị gái

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/10-23/10), 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/10-23/10), 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Không ngờ loại rau quen thuộc lại có những tác dụng tích cực đối với sức khỏe

Không ngờ loại rau quen thuộc lại có những tác dụng tích cực đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 22/10/2026, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Đúng ngày mai, thứ Năm 22/10/2026, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà 5 tầng lúc rạng sáng, giải cứu 3 người mắc kẹt

Hà Nội: Cháy nhà 5 tầng lúc rạng sáng, giải cứu 3 người mắc kẹt

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Chồng nhất quyết cấm bỏ việc 5 triệu sang nơi 30 triệu, vợ lén bám theo liền chết lặng

Chồng nhất quyết cấm bỏ việc 5 triệu sang nơi 30 triệu, vợ lén bám theo liền chết lặng

Ngoại tình 2 giờ 11 phút trước
Lục Tiểu Linh Đồng lên tiếng về trào lưu ghép đôi Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc

Lục Tiểu Linh Đồng lên tiếng về trào lưu ghép đôi Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Năm 22/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Năm 22/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Thần Tài ưu ái, ăn lộc tổ tiên sau ngày 21/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, sự nghiệp làm ăn phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Thần Tài ưu ái, ăn lộc tổ tiên sau ngày 21/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, sự nghiệp làm ăn phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Nóng: Bắt giữ nghi phạm chặn ô tô, tấn công tài xế giữa phố ở Hà Nội

Nóng: Bắt giữ nghi phạm chặn ô tô, tấn công tài xế giữa phố ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 21/10/2026, 3 con giáp Tam Hội giúp sức, Thần Tài trợ mệnh, đón tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống Phú Quý giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 21/10/2026, 3 con giáp Tam Hội giúp sức, Thần Tài trợ mệnh, đón tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống Phú Quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 22/10/2026, 3 con giáp Thiên Hoàng chiếu mệnh, vận đỏ chạm nóc, CÁT KHI HANH THÔNG, thành công nối tiếp

Đúng ngày mai, thứ Tư 22/10/2026, 3 con giáp Thiên Hoàng chiếu mệnh, vận đỏ chạm nóc, CÁT KHI HANH THÔNG, thành công nối tiếp

Qua đêm nay, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, sự nghiệp khởi sắc, tiền của ngập lối, giàu có khó ai sánh bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, sự nghiệp khởi sắc, tiền của ngập lối, giàu có khó ai sánh bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hà Nội: Cháy nhà 5 tầng lúc rạng sáng, giải cứu 3 người mắc kẹt

Hà Nội: Cháy nhà 5 tầng lúc rạng sáng, giải cứu 3 người mắc kẹt

Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2026: Giảm sâu, miếng SJC cao hơn thế giới lên 13,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2026: Giảm sâu, miếng SJC cao hơn thế giới lên 13,6 triệu đồng/lượng

Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe các nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị truy sát ở Cà Mau

Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe các nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị truy sát ở Cà Mau

Danh tính đối tượng trộn đậu nành, hương liệu để sản xuất cà phê giả ở Gia Lai

Danh tính đối tượng trộn đậu nành, hương liệu để sản xuất cà phê giả ở Gia Lai

Giá vàng hôm nay, ngày 20/10/2026: Giảm mạnh 1,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/10/2026: Giảm mạnh 1,1 triệu đồng/lượng

Hơn 40 người nghi ngộ độc khí ở Hà Nội, 6 trường hợp phải chuyển viện

Hơn 40 người nghi ngộ độc khí ở Hà Nội, 6 trường hợp phải chuyển viện