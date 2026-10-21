Sau vài giờ gây án rồi bỏ trốn, nghi phạm dùng dao đâm liên tiếp tài xế ô tô tại phường Bồ Đề (Hà Nội) đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo thông tin báo Dân trí, tối 20/10, Công an phường Bồ Đề phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm chặn đường, sát hại tài xế ô tô trên phố Bắc Cầu.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Báo Dân trí.

Vụ án xảy ra khoảng 17h cùng ngày tại khu vực Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm đi xe máy chặn đầu ô tô, sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào tài xế.

Clip người dân ghi lại cho thấy nghi phạm vừa tấn công vừa hô hét. Nạn nhân gục trên ghế lái, trên người và cửa xe có nhiều vết máu. Sau khi gây án, nghi phạm rời hiện trường bằng xe máy.

Theo thông tin báo Tiền Phong, nhân chứng cho biết, sau khi gây án, hung thủ điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh hung thủ tấn công tài xế ô tô thời điểm gây án. Ảnh: Báo Tiền Phong.

“Tôi thấy họ có mâu thuẫn từ trước ở gần đó. Sau đó, người đi xe máy đuổi theo rồi chặn ô tô lại”, một người dân kể.

Đến khoảng hơn 19h cùng ngày, lực lượng công an đã phong tỏa khu vực xảy ra vụ việc để phục vụ công tác điều tra. Đại diện viện kiểm sát cũng có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý.

Công an phường Bồ Đề đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Danh tính nghi phạm chưa được công bố.

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