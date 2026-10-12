Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 12/10/2026 09:59

Công an xã Thuận An đang tiếp tục xác minh các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin báo Dân trí, liên quan vụ tài xế xe máy chặn đầu, véo mũi tài xế ô tô, ngày 12/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết vụ việc xảy ra sáng 11/10 trên đường Dương Đức Hiền, xã Thuận An. Clip ghi lại sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận An đã làm việc với ông L.X.H. (SN 1972, trú tại xã Thuận An), để xác minh.

Theo lời khai ban đầu, cho rằng bị ô tô phía sau chèn ép khi xin đường chuyển hướng, ông H. đã vượt lên, dừng xe trước đầu ô tô và lời qua tiếng lại với tài xế. Ông H. thừa nhận dùng tay bóp mũi và tát người điều khiển ô tô.

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội - Ảnh 1
Hình ảnh về vụ việc. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Công an xã Thuận An đang tiếp tục xác minh các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Như trước đó báo VietNamNet đưa tin, khoảng 8h35 cùng ngày (11/10), tại khu vực đường Đức Hiển, Giao Tự, xã Thuận An (Hà Nội), một người đàn ông trung niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29N1-068.XX, không đội mũ bảo hiểm, bất ngờ chặn đầu một ô tô đang lưu thông.

Sau khi xe dừng, người này tiến đến, liên tục chửi bới, khiêu khích, thậm chí thò tay qua cửa kính, véo mũi rồi vung tay tát vào mặt tài xế ô tô. Đáng chú ý, trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông tự nhận đã uống rượu.

Toàn bộ diễn biến được camera ghi lại. Theo hình ảnh trong clip, trước những hành động của người đàn ông, tài xế ô tô vẫn giữ bình tĩnh, không lớn tiếng hay đánh trả.

Sau khi hành hung tài xế, người đàn ông quay lại xe máy và điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

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