Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 12/10/2026 06:30

Nhờ sức hút của bộ phim Lan Hương Như Cố, những thông tin xoay quanh Đàm Tùng Vận tiếp tục nhận được sự quan tâm. Mới đây, khối tài sản của nữ diễn viên trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt là mức thu nhập được cho là đáng kể sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Theo một blogger Trung Quốc, thu nhập của Đàm Tùng Vận cũng giống thành tích phát sóng các bộ phim cô tham gia, thường bị công chúng đánh giá thấp hơn thực tế. Dù không xây dựng hình tượng sang chảnh hay thường xuyên khoe cuộc sống cá nhân, nữ diễn viên được cho là sở hữu khối tài sản đáng nể.

Đáng chú ý, Đàm Tùng Vận được cho là có một căn biệt thự ba tầng tại Bắc Kinh, diện tích hơn 500m², bao gồm cả tầng hầm. Giá trị bất động sản này được ước tính lên tới 100 triệu NDT, tương đương hơn 385 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là những con số được truyền thông và mạng xã hội đề cập, chưa phải thông tin tài chính được nữ diễn viên xác nhận công khai.

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh - Ảnh 1

Ngoài cát-xê diễn xuất, Đàm Tùng Vận còn được cho là hưởng lợi từ vai trò sản xuất. Năm 2024, cô vừa đảm nhận vai nữ chính, vừa tham gia sản xuất bộ phim Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao. Theo thông tin lan truyền, thành công của tác phẩm có thể mang lại cho cô khoản lợi nhuận lên tới 120 triệu NDT, tương đương hơn 462 tỷ đồng. Dù vậy, con số này chưa có xác nhận độc lập và không nên được xem là thu nhập thực nhận đã kiểm chứng.

Một yếu tố khác được nhắc đến là mô hình hoạt động tương đối độc lập của nữ diễn viên. Theo truyền thông Trung Quốc, Đàm Tùng Vận không gắn bó lâu dài với một công ty quản lý lớn mà duy trì đội ngũ riêng với quy mô dưới 10 người. Cách làm này được cho là giúp cô chủ động hơn trong việc lựa chọn dự án và kiểm soát chi phí vận hành.

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh - Ảnh 2

Sinh năm 1990, Đàm Tùng Vận ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Cẩm Y Chi Hạ, Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Quy Lộ và Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao. Cô được khán giả yêu thích nhờ lối diễn tự nhiên, vẻ ngoài trẻ trung và hình tượng gần gũi.

Mới đây, Lan Hương Như Cố tiếp tục đưa tên tuổi nữ diễn viên trở lại tâm điểm chú ý. Dù không thường xuyên phô trương đời sống riêng tư, cô vẫn duy trì sức hút nhờ các dự án phim truyền hình.

Những thông tin về biệt thự và thu nhập vì thế càng khiến công chúng tò mò về cuộc sống phía sau màn ảnh của Đàm Tùng Vận. Tuy nhiên, khi chưa có xác nhận chính thức, các số liệu về tài sản và lợi nhuận của nữ diễn viên vẫn cần được nhìn nhận thận trọng.

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Cùng thời điểm Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên trở lại màn ảnh với hai bộ phim mới là Lan Hương Như Cố và Đầu Xuân Tươi Sáng, tác phẩm cũ của cả hai bất ngờ được khán giả tìm xem trở lại. Đáng chú ý, Quy Lộ phát sóng năm 2023 đã lọt top 5 bảng xếp hạng quốc tế của nền tảng phát sóng, cho thấy sức hút của bộ phim vẫn chưa hạ nhiệt sau ba năm.

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