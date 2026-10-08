Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi

Sức hút của bộ phim cũng kéo theo nhiều tranh luận xoay quanh vai nữ chính do Đàm Tùng Vận đảm nhận. Nữ diễn viên sinh năm 1990, hiện 36 tuổi, trong khi nhân vật trưởng thành mà cô thủ vai xuất hiện ở tuổi 21. Khoảng cách 15 tuổi khiến một bộ phận khán giả cho rằng ngoại hình của Đàm Tùng Vận chưa thực sự phù hợp với độ tuổi nhân vật.

“Lan hương như cố” đang là một trong những phim truyền hình Hoa ngữ nhận được nhiều sự chú ý. Tác phẩm dẫn đầu tỷ suất người xem trong khung giờ phát sóng trên CCTV, trong khi chỉ số phổ biến trên Tencent từng vượt 33.000 điểm và cao nhất đạt 33.949 điểm.

Tranh luận càng rõ rệt khi khán giả đặt Đàm Tùng Vận cạnh diễn viên đóng phiên bản thiếu niên của nhân vật. Sự chuyển tiếp giữa hai giai đoạn khiến ngoại hình, thần thái của nữ diễn viên bị đưa lên bàn cân so sánh.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng tuổi thật không phải yếu tố quyết định. Đàm Tùng Vận vốn nổi tiếng với gương mặt trẻ hơn tuổi và từng nhiều lần thành công khi hóa thân thành những nhân vật nhỏ tuổi hơn mình.

Năm 2016, ở tuổi 26, cô từng gây ấn tượng với vai nữ sinh Cảnh Cảnh trong “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”. Vai diễn này trở thành một trong những dấu mốc quan trọng giúp tên tuổi Đàm Tùng Vận đến gần hơn với khán giả.

Sau 10 năm, lợi thế từng giúp nữ diễn viên ghi dấu ấn lại phần nào trở thành thử thách. Gương mặt trẻ giúp cô phù hợp với các nhân vật thanh xuân, nhưng đồng thời khiến việc thể hiện một nhân vật trưởng thành, có vị thế và khí chất quyền lực trở nên khó khăn hơn.

Trong “Lan hương như cố”, nhân vật trải qua hành trình dài, từ một cô gái trẻ phải che giấu bản thân đến khi trưởng thành và nắm quyền trong gia đình. Vì vậy, vai diễn đòi hỏi diễn viên thể hiện rõ sự thay đổi về tâm lý, thần thái qua từng giai đoạn.

Đáng chú ý, Đàm Tùng Vận và nam chính Lưu Học Nghĩa cùng sinh năm 1990, chỉ cách nhau hơn một tháng. Việc cả hai xuất hiện bên nhau càng khiến cảm giác chênh lệch tuổi tác trở thành chủ đề được bàn luận.

Trường hợp của Đàm Tùng Vận cho thấy nghịch lý của những diễn viên sở hữu gương mặt trẻ: ngoại hình giúp họ kéo dài thời gian đóng vai thanh xuân, nhưng cũng có thể trở thành giới hạn khi muốn chuyển sang hình tượng trưởng thành.

Với “Lan hương như cố”, tranh luận vì thế không chỉ xoay quanh chuyện Đàm Tùng Vận 36 tuổi đóng nhân vật 21 tuổi, mà còn đặt ra bài toán chuyển đổi hình ảnh của nữ diễn viên sau nhiều năm gắn liền với vẻ ngoài trẻ trung.