Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 08/10/2026 16:28

Ngày 7/10, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện tại Nhà hát Thượng Hải (Trung Quốc) để theo dõi suất diễn cuối của vở kịch do Tạ Na đóng chính. Đây là lần đầu nữ diễn viên lộ diện công khai sau gần 2 tháng tạm dừng các hoạt động vì vấn đề sức khỏe.

Ngày 7/10, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện tại Nhà hát Thượng Hải (Trung Quốc) để theo dõi suất diễn cuối của vở kịch do Tạ Na đóng chính. Đây là lần đầu nữ diễn viên lộ diện công khai sau gần 2 tháng tạm dừng các hoạt động vì vấn đề sức khỏe.

Triệu Lệ Dĩnh đến nhà hát khá kín đáo và không nhận phỏng vấn. Cô ngồi ở hàng ghế thứ ba như một khán giả bình thường để âm thầm ủng hộ người bạn thân. Nữ diễn viên diện áo phông trắng, quần jeans, khoác khăn choàng đỏ, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang.

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe - Ảnh 1

Một số hình ảnh tại hiện trường cho thấy Triệu Lệ Dĩnh có phần gầy hơn trước. Khi di chuyển xuống cầu thang, cô cần trợ lý dìu đỡ và liên tục lần chuỗi hạt trên tay. Dù vậy, thần sắc nữ diễn viên tương đối thoải mái, dáng đi ổn định, cho thấy tình trạng sức khỏe đang dần hồi phục.

Để tránh đám đông và hạn chế tiêu hao thể lực, Triệu Lệ Dĩnh chủ động rời nhà hát trước khi vở diễn kết thúc.

Trước đó, ngày 25/8, nữ diễn viên có lịch tham gia một buổi livestream tại Hàng Châu. Theo truyền thông Trung Quốc, sau khi chịu sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa môi trường điều hòa và thời tiết ngoài trời, cô bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe, với các biểu hiện như chóng mặt, toát mồ hôi lạnh và tay chân bủn rủn, sau đó được đưa đến bệnh viện.

Một số nguồn tin cho biết Triệu Lệ Dĩnh được chẩn đoán hạ đường huyết nghiêm trọng kèm rối loạn điện giải. Đây được xem là lần hiếm hoi trong gần 20 năm hoạt động nghệ thuật cô phải hủy lịch trình công khai vì vấn đề sức khỏe.

Cuối tháng 9, studio của Triệu Lệ Dĩnh lên tiếng trước những đồn đoán trên mạng xã hội, cho biết các chỉ số sức khỏe của cô đang dần cải thiện. Ê-kíp cũng tạm gác công việc để nữ diễn viên có thời gian nghỉ ngơi, đọc kịch bản và điều dưỡng.

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe - Ảnh 2

Lần xuất hiện tại Thượng Hải còn mang ý nghĩa đặc biệt khi giúp Triệu Lệ Dĩnh thực hiện lời hứa với Tạ Na từ 4 năm trước. Hai nữ nghệ sĩ quen nhau qua chương trình “Thần tượng đến rồi” năm 2015 và duy trì tình bạn thân thiết.

Năm 2022, khi “Gió thổi Bán Hạ” lên sóng, Tạ Na từng đăng video ủng hộ bộ phim. Khi đó, Triệu Lệ Dĩnh hứa sẽ đến xem vở “Mối quan hệ 13 góc” của bạn. Sau 4 năm, lời hứa được thực hiện. Tại suất diễn cuối, Triệu Lệ Dĩnh gửi tặng Tạ Na một lẵng hoa màu hồng, kèm lời nhắn: “Đại ca, chúc buổi diễn thành công”, ký tên “Nhị đệ Triệu Lệ Dĩnh”.

Trong thời gian bạn thân nghỉ ngơi, Tạ Na cũng được cho là đã hủy lịch livestream để đến thăm cô. Tình bạn nhiều năm của hai nữ nghệ sĩ tiếp tục nhận được sự quan tâm nhờ cách cả hai âm thầm đồng hành và ủng hộ nhau.

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Ở tuổi 38, Triệu Lệ Dĩnh đang sở hữu 5 chiếc cúp tại ba giải thưởng lớn của điện ảnh và truyền hình Trung Quốc gồm Phi Thiên, Kim Ưng và Bách Hoa. Thành tích này cho thấy hành trình của nữ diễn viên không còn giới hạn ở sức hút từ những bộ phim truyền hình ăn khách, mà đang mở rộng sang những vai diễn đòi hỏi chiều sâu hơn.

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