Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Tuy nhiên, theo truyền thông và những thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, Đàm Tùng Vận không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính. Người từng được ê-kíp nhắm đến là Dương Tử.

“Lan Hương như cố” do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính đang gây chú ý trong số những bộ phim cổ trang Hoa ngữ lên sóng năm nay. Tác phẩm được xem là “hắc mã” khi giúp hai diễn viên chính nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Theo nguồn tin này, Dương Tử từng được tiếp cận để đảm nhận vai nữ chính trong “Lan Hương như cố”, nhưng cuối cùng không tham gia. Đáng chú ý, Lý Hy Viện, người đóng phiên bản thời trẻ của nhân vật Thẩm Gia Lan, cũng được nhận xét có một số nét tương đồng với Dương Tử.

Sau khi từ chối “Lan Hương như cố”, Dương Tử lựa chọn hai dự án “Gia nghiệp” và “Cây sinh mệnh”. Quyết định này được cho là phù hợp với định hướng thay đổi hình ảnh của nữ diễn viên sau nhiều lần ghi dấu ấn với dòng phim cổ trang như “Hương mật tựa khói sương” hay “Trường tương tư”.

“Gia nghiệp” tập trung vào hành trình nữ chính gây dựng sự nghiệp kinh doanh, trong khi “Cây sinh mệnh” mang màu sắc khác biệt so với những tác phẩm cổ trang trước đây của Dương Tử. Bộ phim sau đó giúp cô giành giải Nữ chính xuất sắc tại Bạch Ngọc Lan.

Bên cạnh lý do liên quan đến định hướng nghề nghiệp, trên mạng còn xuất hiện một cách lý giải khác cho việc Dương Tử không góp mặt trong “Lan Hương như cố”, liên quan đến những tin đồn tình cảm.

Dương Tử và Lưu Học Nghĩa từng vướng tin đồn tình cảm sau khi hợp tác trong “Thiên kê chi bạch xà truyền thuyết” và “Thanh vân chí”. Trong khi đó, Hạ Bằng, người đóng vai Viên Thiệu Huy trong “Lan Hương như cố”, cũng được cho là từng có mối quan hệ tình cảm với Dương Tử khi cả hai còn đi học.

Dương Tử từng chia sẻ mong muốn hạn chế chuyện tình cảm để tập trung phát triển sự nghiệp. Vì vậy, một số ý kiến suy đoán cô có thể muốn tránh những tin đồn đời tư phát sinh khi hợp tác với các diễn viên quen thuộc.

Dù vậy, đây chỉ là những thông tin và suy đoán được lan truyền trên mạng. Dương Tử cùng ê-kíp chưa từng xác nhận lý do cô không tham gia “Lan Hương như cố”. Trong khi đó, việc Đàm Tùng Vận đảm nhận vai nữ chính đã giúp nữ diễn viên có thêm một tác phẩm đáng chú ý trong sự nghiệp.