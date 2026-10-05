Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 05/10/2026 17:30

Nhạc sĩ Hứa Kính Thanh, 84 tuổi, mới đây lên tiếng về việc một trong những tác phẩm gắn liền với bộ phim “Tây du ký” 1986 bị tự ý cải biên. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi ca khúc liên quan đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ khán giả Trung Quốc.

Nhạc sĩ Hứa Kính Thanh, 84 tuổi, mới đây lên tiếng về việc một trong những tác phẩm gắn liền với bộ phim “Tây du ký” 1986 bị tự ý cải biên. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi ca khúc liên quan đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ khán giả Trung Quốc. Hứa Kính Thanh là người đứng sau nhiều giai điệu nổi tiếng của “Tây du ký”, trong đó có “Vân cung tấn âm”, “Dám hỏi đường ở nơi đâu”, “Năm trăm năm bãi bể nương dâu”, “Nữ nhi tình” và “Thiên Trúc thiếu nữ”.

Theo phản ánh của nhạc sĩ, nhóm có tên “Tinh Hỏa Xã” đã sử dụng ca khúc “Năm trăm năm bãi bể nương dâu” để thực hiện một phiên bản mới nhưng không liên hệ với ông hoặc ê-kíp trước đó. Nhóm bị cho là đã tự ý thay đổi giai điệu, viết lại lời và đổi tên thành “Năm trăm năm biển xanh ruộng dâu”.

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng - Ảnh 1

Đáng chú ý, sản phẩm sau khi phát hành không ghi nhận tên Hứa Kính Thanh và cố nhạc sĩ Diêm Túc, hai tác giả của phần nhạc và lời ca khúc gốc, mà xuất hiện tên những người khác.

Hứa Kính Thanh cho biết ông không phản đối việc khán giả yêu thích hay sáng tạo lại tác phẩm. Tuy nhiên, theo ông, việc yêu thích không đồng nghĩa với quyền tự ý sử dụng, còn tri ân cũng không có nghĩa được tùy tiện thay đổi tác phẩm.

Sau khi vụ việc gây tranh luận, “Tinh Hỏa Xã” đã đăng lời xin lỗi và thừa nhận chưa có đầy đủ giấy phép. Nhóm cũng nhận lỗi vì tự ý cải biên tác phẩm, cho biết mục đích ban đầu chỉ là thể hiện sự tri ân đối với một ca khúc kinh điển.

Dù vậy, một số ý kiến cho rằng lời xin lỗi chưa giải quyết toàn bộ vấn đề, đặc biệt liên quan đến trách nhiệm bồi thường và quyền lợi của tác giả. Việc gỡ sản phẩm và công khai xin lỗi được xem là bước xử lý ban đầu, trong khi hành vi sử dụng hoặc cải biên tác phẩm khi chưa được cấp phép có thể phát sinh trách nhiệm theo quy định về bản quyền.

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng - Ảnh 2

Vụ việc cũng làm dấy lên tranh luận về tình trạng “sáng tạo lại” các tác phẩm kinh điển trên nền tảng video ngắn. Nhiều sản phẩm được cắt ghép, phối lại, viết lời mới hoặc lồng tiếng dưới danh nghĩa hoài niệm và tri ân. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa người sáng tạo có thể tự do sử dụng tác phẩm của người khác mà không xin phép.

Nhân Dân Nhật Báo cũng lên tiếng, nhấn mạnh rằng “cải biên tuyệt đối không thể trở thành tấm bình phong cho hành vi xâm phạm bản quyền”.

Với Hứa Kính Thanh, điều cần bảo vệ không chỉ là quyền lợi cá nhân. Những giai điệu ông sáng tác cho “Tây du ký” đã trở thành một phần ký ức văn hóa của nhiều thế hệ. Vì vậy, việc lên tiếng cũng là cách ông bảo vệ giá trị tác phẩm và tôn trọng công sức của người sáng tạo.

Câu chuyện cho thấy việc làm mới một tác phẩm kinh điển có thể giúp tác phẩm tiếp cận khán giả theo cách mới, nhưng cần được thực hiện trên cơ sở tôn trọng tác giả, ghi rõ nguồn gốc và tuân thủ quy định bản quyền. “Tri ân” không nên trở thành lý do để bỏ qua những nguyên tắc này.

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