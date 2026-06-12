'Đường Tăng đẹp nhất Tây du ký' xúc động nhớ lại cảnh quay kinh điển với Nữ vương Tây Lương Nữ Quốc

Đã 40 năm trôi qua kể từ khi phiên bản “Tây du ký 1986' phát sóng. Và người từng được mệnh danh là “Đường Tăng đẹp nhất màn ảnh” với gương mặt khôi ngô, phong thái nho nhã năm nào - Từ Thiếu Hoa - nay đã 67 tuổi.

Gần 40 năm sau khi bộ phim kinh điển “Tây du ký 1986” lên sóng, những câu chuyện hậu trường vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả. Mới đây, Từ Thiếu Hoa – diễn viên được nhiều người yêu mến với vai Đường Tăng – đã có những chia sẻ hiếm hoi về một trong những phân cảnh nổi tiếng nhất của tác phẩm. Ở tuổi 67, Từ Thiếu Hoa vẫn xuất hiện trong các chương trình biểu diễn và nhận được sự yêu mến của nhiều thế hệ khán giả. Trong cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), ông lần đầu tiết lộ quá trình thực hiện phân cảnh Đường Tăng gặp Nữ vương Tây Lương Nữ Quốc, do Chu Lâm đảm nhận.

Theo nam diễn viên, cảnh quay đầy cảm xúc này được thực hiện tại danh thắng Sư Tử Lâm ở Tô Châu. Dù thời lượng lên sóng không dài, ê-kíp đã phải quay đi quay lại tới tám lần mới đạt yêu cầu của đạo diễn Dương Khiết. Từ Thiếu Hoa cho biết đạo diễn nổi tiếng là người rất cầu toàn, chú trọng từng ánh mắt, cử chỉ và vị trí đứng của diễn viên để tạo nên cảm xúc chân thật nhất cho nhân vật.

Ông cũng dành nhiều lời khen cho bạn diễn Chu Lâm, cho rằng nữ diễn viên đã thể hiện xuất sắc hình tượng Nữ vương Tây Lương Nữ Quốc – người đem lòng yêu Đường Tăng nhưng không thể giữ chân ông trên hành trình thỉnh kinh. Chính sự chỉn chu trong quá trình sản xuất đã giúp phân đoạn này trở thành một trong những cảnh phim đáng nhớ nhất của “Tây du ký”. Hình ảnh Nữ vương tha thiết gọi “Ngự đệ ca ca”, cùng vẻ bối rối, kìm nén cảm xúc của Đường Tăng vẫn khiến nhiều khán giả xúc động mỗi khi nhắc lại. Dù đã bước sang tuổi 67, Từ Thiếu Hoa vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Trong những buổi biểu diễn gần đây, ông thường thể hiện ca khúc quen thuộc “Xin hỏi đường ở nơi đâu” – nhạc phẩm gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả yêu mến “Tây du ký”. Với không ít người, hình ảnh Đường Tăng năm nào vẫn là một phần ký ức đẹp không thể phai mờ.

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