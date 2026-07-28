Ô tô bốc cháy dữ dội khi đang đổ xăng, 2 người bỏ chạy thoát thân và cái kết

Đoạn clip ghi lại cho thấy chỉ vài vài giây sau khi vòi bơm xăng được đưa vào xe, ngọn lửa bất ngờ bùng lên, bao trùm nó trong một đám cháy lớn. Tài xế và hành khách ngồi ghế trước ngay lập tức mở cửa và vội vã chạy thoát khi ngọn lửa lan rộng xung quanh xe. Nhân viên trạm xăng lao đến dập lửa.
Video 3 giờ 4 phút trước

Gia An | Theo Phụ nữ sức khỏe

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