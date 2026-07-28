Bước qua tháng 8 dương lịch, 3 con giáp công danh tấn tới, tiền cuộn cao như núi, đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc

Bước qua tháng 8 dương lịch, người tuổi Thân còn độc thân rất vượng đào hoa. Bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới nhờ có cách nói chuyện hài hước và dễ mến. Đây là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ, biết đâu bạn sẽ tìm ra được người ấy?

Những người đã lập gia đình được tận hưởng bầu không khí hòa hợp giữa các thành viên trong nhà. Mọi người trong nhà luôn tâm sự với nhau mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống, sau đó cùng tìm cách giải quyết thích hợp.

Chính Quan cũng là dấu hiệu tốt trên con đường sự nghiệp của bạn. Nếu tham gia thi cử, tuyển chọn trong ngày hôm nay, bạn có thể đạt được kết quả khả quan, quan trọng là bạn phải tin tưởng vào chính bản thân mình hơn.

Con giáp tuổi Mùi

Bước qua tháng 8 dương lịch, tuổi Mùi được quý nhân Lục Hợp nâng bước dẫn đường, việc tìm kiếm tài lộc không quá khó khăn, thậm chí có thể nói là bản mệnh khá may mắn trong việc kiếm tiền nữa. Việc hợp tác làm ăn khá thuận buồm xuôi gió. Hãy chớp cơ hội này mà thu lợi về tay nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những thế, bản mệnh còn được cát thần này hỗ trợ không ít ở phương diện sự nghiệp, nhờ thế mà vận trình khởi sắc không ngừng, may mắn liên tiếp kéo đến. Hôm nay dù có gặp phải khó khăn thì tuổi Mùi cũng đều có thể thuận lợi hóa giải nhờ biết cách lợi dụng các mối quan hệ sẵn có để làm lợi cho mình.

Hỏa sinh Thổ giúp đường tình duyên vượng sắc, bản mệnh được người ấy quan tâm và chăm sóc tận tình. Tình cảm ngọt ngào khiến cho bao mệt mỏi trong cuộc sống bận rộn dường như cũng tan biến, chỉ còn lại tình yêu mà thôi.

Con giáp tuổi Ngọ

Bước qua tháng 8 dương lịch, công việc của tuổi Ngọ thuận lợi hơn đôi chút. Chỉ cần bỏ ngay các tính bảo thủ, lúc nào cũng khăng khăng là mình đúng đi và học cách tiếp thu những ý kiến đóng góp của mọi người thì con giáp này hoàn toàn có thể chinh phục được bất cứ đỉnh vinh quang nào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên hôm nay tuổi Ngọ chịu ảnh hưởng của cục diện Ngọ Ngọ tự hình nên tâm trạng cứ buồn bực khó chịu mãi không thôi. Chỉ một lời góp ý đơn thuần cũng có thể khiến cho con giáp này cảm thấy thất vọng rồi tự ti đến thế nào rồi.

Nếu không muốn mình trở thành người cực đoan đến độ mọi người ai nấy đều né tránh thì hãy thay đổi ngay thái độ cũng như những suy nghĩ tiêu cực của bản thân đi. Chúng không những không đem lại lợi ích mà có thể khiến cho bản mệnh từng bước thụt lùi đi đó.

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