Rẻ như rau ngoài chợ nhưng dùng đúng cách, loại hạt này thành 'bảo bối' bổ tim, chắc xương ít ai biết

Dinh dưỡng 28/07/2026 05:00

Hạt bí ngô không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ, mang đến nhiều lợi ích sức khỏe đặc biệt nhưng không phải ai cũng biết.

Hạt bí ngô là một loại hạt nhỏ nhưng chứa đầy các chất dinh dưỡng có giá trị đối với con người bao gồm chất béo, magie và kẽm. Chính vì giàu chất dinh dưỡng, hạt bí ngô đã được nghiên cứu để liên kết các lợi ích của chúng đối với sức khỏe.

Rẻ như rau ngoài chợ nhưng dùng đúng cách, loại hạt này thành 'bảo bối' bổ tim, chắc xương ít ai biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên ăn hạt bí ngô có thể cải thiện sức khỏe hệ tim mạch, tăng cường sức khỏe tuyến tiền liệt ở nam giới và bảo vệ cơ thể chống lại một số bệnh ung thư. Hơn nữa, hạt bí ngô cũng có hương vị thơm ngon và dễ dàng kết hợp với nhiều món ăn trong thực đơn hàng ngày của mọi gia đình.

Công dụng của hạt bí ngô đối với sức khỏe 

Cung cấp nguồn chất chống oxy hóa dồi dào

Hạt bí ngô chứa. vitamin E, carotenoid và các hợp chất phenolic có khả năng trung hòa gốc tự do. Những phân tử này vốn được xem là tác nhân góp phần gây tổn thương tế bào và thúc đẩy quá trình lão hóa. Nhờ đặc tính chống oxy hóa, hạt bí ngô có thể hỗ trợ bảo vệ tế bào và góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính liên quan đến stress oxy hóa.

Rẻ như rau ngoài chợ nhưng dùng đúng cách, loại hạt này thành 'bảo bối' bổ tim, chắc xương ít ai biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm viêm trong cơ thể

Tình trạng viêm mạn tính là nền tảng của nhiều bệnh lý như tim mạch, tiểu đường, thoái hóa khớp. Các chất chống oxy hóa trong hạt bí ngô góp phần điều hòa phản ứng viêm, bảo vệ mô khỏi tổn thương kéo dài.

Cải thiện sức khỏe xương

Magie và photpho trong hạt bí ngô đóng vai trò quan trọng trong quá trình khoáng hóa xương. Việc bổ sung đủ magie có thể giúp duy trì mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Tăng cường hệ miễn dịch

Kẽm là khoáng chất nổi bật trong hạt bí ngô. Đây là vi chất cần thiết cho hoạt động của tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và tăng tốc độ phục hồi sau bệnh.

Rẻ như rau ngoài chợ nhưng dùng đúng cách, loại hạt này thành 'bảo bối' bổ tim, chắc xương ít ai biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Một trong những câu trả lời thú vị cho câu hỏi hạt bí ngô có tác dụng gì chính là khả năng hỗ trợ giấc ngủ. Hạt bí ngô chứa tryptophan, một axit amin tham gia vào quá trình tổng hợp serotonin và melatonin. Nhờ đó, giúp rút ngắn thời gian đi vào giấc ngủ ở một số đối tượng. Tuy vậy, hiệu quả còn phụ thuộc vào tổng khẩu phần ăn và tình trạng sức khỏe từng người.

Cách sử dụng hạt bí ngô đúng cách an toàn và hiệu quả

Hạt bí ngô thơm ngon nhất khi được rang và thưởng thức như một món ăn nhẹ. Bạn có thể tham khảo cách sử dụng hạt bí ngô để tận dụng tối đa dưỡng chất từ loại hạt này:

Sử dụng hạt bí ngô để trộn salad, granola, súp, món xào, rắc lên bánh mì nướng, làm bơ.

Rẻ như rau ngoài chợ nhưng dùng đúng cách, loại hạt này thành 'bảo bối' bổ tim, chắc xương ít ai biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trộn protein hạt bí ngô vào súp, súp lơ nghiền và sinh tố để tăng lượng protein của bạn

Ăn sống hoặc rang chín với muối hoặc không muối để bổ sung vào bữa ăn nhẹ. Ngoài việc ăn riêng, bạn cũng có thể thêm hạt bí ngô vào sinh tố, sữa chua Hy Lạp hoặc bát trái cây.

Một số người còn sử dụng hạt bí ngô làm nguyên liệu cho bánh, bánh mì ngọt hoặc mặn.

Hạt bí ngô có thể chứa axit phytic làm giảm tác dụng của một số chất dinh dưỡng khác, do đó, nếu thường xuyên tiêu thụ hạt và quả hạch, bạn có thể ngâm hoặc đợi nảy mầm chúng để giảm lượng axit phytic.

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