Đừng bỏ qua loại rau rẻ bèo mọc khắp nơi: Vừa là món ăn ngon, vừa 'thần dược' đại bổ cho sức khỏe

Dinh dưỡng 27/07/2026 11:30

Rau càng cua không chỉ là thực phẩm mà còn là một loại dược liệu dân dã trong vườn nhà. Rau càng cua mang đến vô vàn lợi ích cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết để tận dụng.

Rau càng cua là gì?

Rau càng cua hay còn có tên gọi khác là cây tiêu màng, có tên khoa học là Peperomia pellucida. Bộ phận dùng toàn cây, lá, thân, cây ưa ẩm, cây phát triển tốt trên đất mùn và cát ẩm thường xuyên thường mọc thành đám trong rừng, khe đá, xung quanh vườn ươm...

Đừng bỏ qua loại rau rẻ bèo mọc khắp nơi: Vừa là món ăn ngon, vừa 'thần dược' đại bổ cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau càng cua không chỉ là một loại rau có nhiều giá trị về dinh dưỡng mà còn đóng vai trò như một vị thuốc dùng để điều trị nhiều bệnh và bảo vệ sức khỏe con người.

Trong rau càng cua nước chiếm 92% còn lại là vitamin và khoáng chất. Trong 100g cung cấp 24 calo trong đó: Kali 227mg, Canxi 224mg, Magie 62mg và vitamin C 5.2mg.

Công dụng của rau càng cua đối với sức khỏe 

Chống viêm, giảm đau, hạ sốt

Trong thành phần hóa học của cây rau càng cua có hoạt chất prostaglandin tổng hợp. Đây là thành phần có tác dụng trị ho, sốt, chữa đau đầu, cảm lạnh, viêm khớp. Tác dụng hạ sốt của cây càng cua thậm chí được so sánh tương đương với thuốc Aspirin.

Đừng bỏ qua loại rau rẻ bèo mọc khắp nơi: Vừa là món ăn ngon, vừa 'thần dược' đại bổ cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chống oxy hóa, làm chậm lão hóa

Hoạt chất beta carotene (tiền chất vitamin A) là thành phần có tính chống oxy hóa mạnh mẽ. Ăn nhiều rau càng cua cũng là cách giúp cơ thể chống lại các gốc tự do làm oxy hóa các tế bào. Điều này góp phần bảo vệ cơ thể khỏi nhiều bệnh mãn tính xảy ra do sự oxy hóa tế bào.

Phòng ngừa ung thư

Theo một số nghiên cứu, các hoạt chất trong rau càng cua có thể ức chế và làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. Thường xuyên ăn rau càng cua cũng là cách giúp chúng ta phòng ngừa, giảm nguy cơ mắc căn bệnh nguy hiểm này.

Đừng bỏ qua loại rau rẻ bèo mọc khắp nơi: Vừa là món ăn ngon, vừa 'thần dược' đại bổ cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế đái tháo đường thai kỳ

Tiểu đường thai kỳ là nỗi lo của hầu hết các thai phụ. Tuy nhiên rau càng cua lại có đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng mà hàm lượng calo lại rất thấp. Ngoài ra loại rau này có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau giúp ổn định lượng đường trong máu và nâng cao đề kháng cho thai phụ.

Lưu ý khi ăn sống rau càng cua

Khi ăn sống rau càng cua, để đảm bảo sức khỏe, bạn nên lưu ý một số điều sau:

Không nên ăn quá nhiều rau càng cua một cách thường xuyên. Rau càng cua nhiều kali nên tiêu thụ nhiều dễ gây mất cân bằng điện giải và tụt huyết áp.

Đừng bỏ qua loại rau rẻ bèo mọc khắp nơi: Vừa là món ăn ngon, vừa 'thần dược' đại bổ cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Rau càng cua có tính bình, thanh nhiệt, giải độc hiệu quả nên rất tốt cho người bị đầy bụng, táo bón, nóng trong, mụn nhọt. Nhưng người có cơ địa tính hàn, đang bị lạnh bụng, tiêu chảy, chân tay lạnh không nên dùng.

Rau càng cua cũng có tác dụng lợi tiểu nên nếu dùng quá nhiều sẽ làm tăng bài tiết nước tiểu, ảnh hưởng đến chức năng của thận.

Rau càng cua vốn là loại rau dại, cây mọc khá sát mặt đất và mọc ở nơi ẩm ướt nên có thể chứa nhiều ký sinh trùng. Nếu dùng để ăn sống, bạn nên rửa sạch dưới vòi nước chảy và ngâm qua với nước muối loãng để loại bỏ vi khuẩn và giun sán nếu có.

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