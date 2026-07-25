Đúng như tên gọi, bột sắn dây được làm từ củ sắn dây. Để làm ra bột sắn dây cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần làm sạch củ sắn, xay nhuyễn với nước lọc và để bột lắng xuống. Tiếp theo đổ nước ra và phơi khô phần bột lắng xuống ở dưới.

Hỗ trợ giảm cân: Hoạt chất genistein có trong bột sắn dây giúp giảm cân và giữ vóc dáng cân đối. Để giảm cân, mỗi ngày các bạn chỉ cần uống hỗn hợp gồm 15g bột sắn dây với 300ml nước và 1 thìa nước cốt chanh.

Bột sắn dây thành phẩm sẽ có mùi thơm dịu và màu trắng đặc trưng. Loại bột này được rất nhiều người yêu thích, không chỉ do vị thơm ngon mà còn nhờ những công dụng như:

Cải thiện hệ tiêu hóa: Các khoáng chất có trong bột sắn dây có tác dụng kích thích hệ tiêu hóa sản sinh lợi khuẩn, cải thiện đường ruột.

Bổ sung sắt: Trong sắn dây có hàm lượng chất sắt cao nên đây là loại thực phẩm giúp bổ sung sắt cho cơ thể hiệu quả. Mỗi ngày uống một cốc sắn dây có thể giúp làm giảm nguy cơ thiếu máu.

Giúp chắc khỏe xương: Hàm lượng canxi trong sắn dây là khá lớn. Do đó khi bổ sung bột sắn dây, cơ thể sẽ nhận được lượng canxi cần thiết để giúp răng và xương trở nên chắc khỏe hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị tiểu đường: Theo nghiên cứu của Đại học Macau và Đại học Y Zunyi, sắn dây có thể giúp giảm đường máu, cải thiện tình trạng kháng insulin nhờ hoạt chất puerarin. Ngoài ra, hoạt chất này còn giúp chống viêm, bảo vệ tuyến tụy, ngăn ngừa biến chứng tiểu đường khá tốt.

Giải nhiệt: Sắn dây là một thực phẩm có tính hàn nên có công dụng giải nhiệt. Khi bị sốt hoặc làm việc lâu dưới thời tiết nắng nóng, bạn có thể pha nước với bột sắn dây để hỗ trợ làm mát cơ thể.

Bột sắn dây kỵ với gì?

Không nên dùng cùng mật ong: Trong dân gian có quan niệm bột sắn dây và mật ong là hai thực phẩm không nên kết hợp với nhau. Một số lời đồn cho rằng sự kết hợp này có thể tạo ra chất độc gây nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên điều này chưa có cơ sở khoa học và đã được các chuyên gia bác bỏ. Dù vậy, việc sử dụng đồng thời bột sắn dây và mật ong vẫn không được khuyến khích vì có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa ở một số người, đồng thời không mang lại lợi ích dinh dưỡng đáng kể.

Hạn chế kết hợp với hoa bưởi, hoa sen và hoa nhài: Nhiều người có thói quen ướp bột sắn dây với hoa bưởi, hoa sen hoặc hoa nhài để tăng hương thơm. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm dân gian, những loại hoa này có thể làm giảm hương vị tự nhiên cũng như giá trị của bột sắn dây. Ngoài ra, một số trường hợp còn có thể gặp tình trạng đầy bụng, chướng hơi hoặc khó tiêu sau khi sử dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Không nên pha với nước lạnh: Nhiều người thích pha bột sắn dây với nước nguội để uống cho mát. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo đây không phải cách sử dụng an toàn. Bột sắn dây sản xuất thủ công có thể còn lẫn tạp chất hoặc vi sinh vật. Nếu pha trực tiếp với nước lạnh, các tác nhân này không được tiêu diệt, làm tăng nguy cơ đau bụng, tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, nên pha với nước đun sôi hoặc nấu chín trước khi sử dụng để đảm bảo vệ sinh.

Không nên cho quá nhiều đường: Bột sắn dây vốn đã có vị ngọt nhẹ tự nhiên nên không cần sử dụng quá nhiều đường khi pha. Việc bổ sung lượng đường lớn không chỉ làm tăng năng lượng nạp vào cơ thể mà còn làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và các bệnh lý tim mạch nếu duy trì trong thời gian dài.