Nóng: Cho thôi việc nhân viên mầm non ở Đồng Nai giấu sữa của trẻ mang về nghi đem bán

Đời sống 24/07/2026 11:05

Qua kiểm tra, cơ sở xác định một học sinh được gia đình gửi 2 hộp sữa để sử dụng trong ngày. Tuy nhiên, trong buổi sáng trẻ chỉ sử dụng 1 hộp sữa, hộp còn lại, giáo viên không cho trẻ uống mà mang về nhà.

Theo thông tin VOV, tối 23/7, ông Lư Thành Nam, Chủ tịch UBND phường Nhơn Trạch, Thành phố Đồng Nai cho biết, chính quyền địa phương đã tiếp nhận thông tin về việc một nhân viên lớp mầm non độc lập bị phản ánh tự ý lấy sữa của phụ huynh gửi cho con đem về nhà.

Theo xác minh ban đầu, sự việc xảy ra tại lớp mầm non độc lập trên địa bàn phường Nhơn Trạch, Thành phố Đồng Nai. Báo cáo từ cơ sở này cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, chủ cơ sở đã mời các bên liên quan đến làm việc.

Tại buổi làm việc, nữ nhân viên thừa nhận phụ huynh gửi 2 hộp sữa/ngày cho trẻ, nhưng bà chỉ cho bé uống 1 hộp, hộp còn lại tự ý mang về nhà.

Nóng: Cho thôi việc nhân viên mầm non ở Đồng Nai giấu sữa của trẻ mang về nghi đem bán - Ảnh 1
Hộp sữa có ký hiệu được phụ huynh đánh dấu cho con. Ảnh: VietNamNet. 

Chủ cơ sở mầm non đã lập biên bản, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên này; đồng thời gửi lời xin lỗi đến phụ huynh, cam kết khắc phục hậu quả và phân công nhân sự khác phụ trách lớp.

Lãnh đạo UBND phường cho biết đã có văn bản yêu cầu các cơ sở mầm non, trường học trên địa bàn nghiêm túc chấn chỉnh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tương tự.

Hiện Công an phường cũng đã vào cuộc xác minh, ghi nhận thêm thông tin để xử lý theo quy định.

Nóng: Cho thôi việc nhân viên mầm non ở Đồng Nai giấu sữa của trẻ mang về nghi đem bán - Ảnh 2
Công an làm việc với các bên liên quan. Ảnh: VOV. 

Như trước đó VietNamNet đưa tin, mạng xã hội lan truyền bài đăng của một phụ huynh có con theo học tại một lớp mầm non phường Nhơn Trạch. Người này cho biết đã gửi sữa cho con sử dụng tại trường.

Tuy nhiên, khi thấy một tài khoản trên mạng xã hội rao bán sữa, phụ huynh này nhận ra những hộp có ký hiệu nhận diện của con mình.

Một lãnh đạo Công an phường Nhơn Trạch cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, đơn vị đã mời các bên liên quan đến làm việc. Công an phường đã có báo cáo gửi lãnh đạo Công an TP Đồng Nai và chính quyền địa phương.

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