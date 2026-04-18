NÓNG: Bắt hiệu trưởng, chủ cơ sở thực phẩm vụ tuồn thịt heo bệnh vào trường mầm non

Đời sống 18/04/2026 05:15

Ngày 17/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Phòng cảnh sát kinh tế vừa bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Tâm (45 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hòa) và Trần Thị Hằng (44 tuổi, kế toán) về tội Nhận hối lộ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 17/4, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng có hành vi “Đưa hối lộ, nhận hối lộ”.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Thành (SN 1976, chủ hộ kinh doanh thực phẩm Nguyễn Văn Thành, địa chỉ xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Thị Tâm (SN 1981, trú tại xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hòa) và Trần Thị Hằng (SN 1982, trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên, kế toán Trường Mầm non Nam Hòa).

Trong các năm học từ năm 2022 đến 2026, hộ kinh doanh này đã ký hợp đồng cung cấp thực phẩm và suất ăn cho nhiều trường học thuộc huyện Đồng Hỷ (cũ).

NÓNG: Bắt hiệu trưởng, chủ cơ sở thực phẩm vụ tuồn thịt heo bệnh vào trường mầm non - Ảnh 1
Công an thực hiện biện pháp tố tụng với các bị can - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại Trường Mầm non Nam Hòa, để được cung cấp thực phẩm và suất ăn năm học 2024 - 2025, Nguyễn Văn Thành đã thỏa thuận, thống nhất chi trả cho bà Nguyễn Thị Tâm và Trần Thị Hằng số tiền bằng 6% tổng giá trị hàng hoá nhà trường mua trong tháng. Việc chi trả trên được thực hiện từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2026.

Căn cứ vào các hành vi trên, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành về tội “Đưa hối lộ”; Trần Thị Hằng và Nguyễn Thị Tâm về tội “Nhận hối lộ”.

Quá trình khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật, tài sản khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật để điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 25/3/2026, phụ huynh học sinh Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) phản ánh tình trạng thịt lợn nhà trường sử dụng có biểu hiện nhiễm dịch bệnh. Kết quả xét nghiệm kết luận số thịt trên dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi và vi khuẩn E.coli. Số thịt trên do hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành cung cấp.

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