Ngày 11/6, lãnh đạo xã Buôn Đôn (Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lật thuyền khiến 2 vợ chồng tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông Y.M.B. (63 tuổi) và vợ là bà H.Q.H. (63 tuổi, trú tại buôn Trí, xã Buôn Đôn) chèo thuyền trên sông Sêrêpốk để kiểm tra lưới bắt cá. Khi di chuyển đến khu vực có dòng nước xoáy, thuyền bất ngờ bị lật khiến 2 vợ chồng rơi xuống sông.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương lập tức hô hoán và báo cho chính quyền. Ngay sau đó, công tác tìm kiếm cứu nạn được triển khai khẩn trương với sự tham gia của lực lượng chức năng cùng người dân ven sông.

Đến khoảng 6h10 cùng ngày, thi thể của 2 vợ chồng ông Y.M.B. được tìm thấy và đưa lên bờ.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo xã Buôn Đôn, tối 10/6, trên địa bàn có mưa rất lớn khiến nước sông Sêrêpốk dâng cao và chảy xiết hơn những ngày trước đó.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương phối hợp cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục, bàn giao thi thể cho gia đình mai táng và tổ chức thăm hỏi, chia buồn đến gia đình của nạn nhân.

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