Tai nạn nghiêm trong, xe buýt lật úp trên đường, 1 người tử vong, 26 người bị thương

Camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc một chiếc xe buýt tư nhân mất kiểm soát, đâm vào nhiều phương tiện khác và lật úp trên Quốc lộ 66 gần Kuttippuram thuộc huyện Malappuram, bang Kerala, Ấn Độ, khiến một người thiệt mạng và 26 người khác bị thương vào ngày 26/7

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