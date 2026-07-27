Khoảnh khắc có 1-0-2, sét đánh trúng tên lửa ngay giữa không trung và cái kết

Trong clip, khán giả đếm ngược đến thời điểm phóng trước khi tên lửa Trường Chinh 3B cất cánh từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Khoảng 30 giây sau khi phóng, một tia sét đánh trúng tên lửa đang bay lên, gây ra phản ứng kinh ngạc từ đám đông đang xem vụ phóng.

Video 1 giờ 46 phút trước 1 giờ 46 phút trước Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoanh-khac-co-1-0-2-set-anh-trung-ten-lua-ngay-giua-khong-trung-va-cai-ket-765323.html