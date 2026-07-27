Người đàn ông đã trả 19,5 triệu đồng để cứu sống con bò khỏi lò mổ rồi đưa về nuôi dưỡng

Chú bò giống Brahman này đã bị coi là vô dụng sau khi sinh ra với 'dị tật xương dài'. người nông dân tốt bụng địa phương Manop Donboonthai đã để ý đến nó. Ông đã trả 25.000 Baht (19,5 triệu đồng) để đưa con vật về trang trại của mình.

Video 1 giờ 40 phút trước 1 giờ 40 phút trước Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-an-ong-a-tra-195-trieu-ong-e-cuu-song-con-bo-khoi-lo-mo-roi-ua-ve-nuoi-duong-765317.html