Ô tô bị cuốn lên cao và bay trong không trung khiến người đi đường sốc nặng

Đoạn clip ghi lại từ camera hành trình cho thấy một cơn lốc xoáy khổng lồ ở Trung Quốc đang gây hỗn loạn trên một đường cao tốc đông đúc. Ngay sau đó, một chiếc xe ô tô bị nhấc bổng lên và hất văng sang một bên. Chiếc xe thứ 2 bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất trong vài giây trước khi được thả rơi xuống đất với một cú va chạm mạnh.
Video 1 giờ 39 phút trước

Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

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