Ô tô bị cuốn lên cao và bay trong không trung khiến người đi đường sốc nặng

Đoạn clip ghi lại từ camera hành trình cho thấy một cơn lốc xoáy khổng lồ ở Trung Quốc đang gây hỗn loạn trên một đường cao tốc đông đúc. Ngay sau đó, một chiếc xe ô tô bị nhấc bổng lên và hất văng sang một bên. Chiếc xe thứ 2 bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất trong vài giây trước khi được thả rơi xuống đất với một cú va chạm mạnh.

Video 1 giờ 39 phút trước 1 giờ 39 phút trước Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-to-bi-cuon-len-cao-va-bay-trong-khong-trung-khien-nguoi-di-duong-soc-nang-764689.html