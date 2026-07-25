Cậu bé 8 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị cá sấu tấn công trong lúc đang bơi ở con sông gần nhà

Dani đang chơi đùa dưới nước thì bị con cá sấu lao tới tấn công ở Nam Kalimantan, Indonesia, vào ngày 14/7. Người dân hoảng loạn đã kêu cứu trước khi chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ bắt đầu. Cuộc tìm kiếm tiếp tục vào ngày hôm sau cho đến khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể cậu bé trôi nổi cách nơi bị tấn công hơn 150 mét.

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