Cậu bé 8 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị cá sấu tấn công trong lúc đang bơi ở con sông gần nhà

Dani đang chơi đùa dưới nước thì bị con cá sấu lao tới tấn công ở Nam Kalimantan, Indonesia, vào ngày 14/7. Người dân hoảng loạn đã kêu cứu trước khi chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ bắt đầu. Cuộc tìm kiếm tiếp tục vào ngày hôm sau cho đến khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể cậu bé trôi nổi cách nơi bị tấn công hơn 150 mét.
Video 1 giờ 47 phút trước

Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu