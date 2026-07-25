Ô tô mất kiểm soát, lật úp trên phố sau đó tự cân bằng rồi tiếp tục di chuyển như thể không có chuyện gì

Hình ảnh ghi lại cho thấy khi tài xế giật mạnh vô lăng để điều chỉnh hướng đi, chiếc xe đã lật úp. Chiếc ô tô trượt trên mặt đường nhựa, làm đổ một biển báo trước khi tự cân bằng lại do va vào vỉa hè. Điều đáng ngạc nhiên là thay vì tấp vào lề để lấy lại bình tĩnh, người đàn ông đó lại tiếp tục lái chiếc xe đi với đèn báo nhấp nháy.

Video 1 giờ 44 phút trước 1 giờ 44 phút trước Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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