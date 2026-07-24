Bị xe phía sau tông trúng, ô tô bốc cháy bị bao trùm bởi ngọn lửa chỉ trong thời gian ngắn

Ngày 17/7, một vụ va chạm liên hoàn 3 xe đã xảy ra trên đoạn đường vành đai 3, ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cú va chạm mạnh đã làm đứt các đường dẫn nhiên liệu của chiếc xe bị đâm từ phía sau. Nhiên liệu rò rỉ, kết hợp với tia lửa từ va chạm khiến phần đuôi xe bốc cháy dữ dội ngay lập tức.
Video 2 giờ 17 phút trước

Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

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