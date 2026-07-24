Người đàn ông rơi xuống từ tầng 12 của tòa nhà chung cư, đè trúng cô gái đi bộ phía dưới khiến nạn nhân tử vong

Theo truyền thông địa phương, một phụ nữ 23 tuổi đã thiệt mạng sau khi một người đàn ông rơi từ tầng 12 của một tòa nhà chung cư ở trung tâm Nagoya, Nhật Bản vào sáng sớm 19/7, đè trúng khi cô đang đi ngang qua.

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