Dây cáp bị đứt, người đàn ông bị thương nặng khi chơi trò đu dây cao 12 mét

Một người đàn ông 24 tuổi đến từ Karnataka, Ấn Độ, đã bị thương nặng sau khi ngã từ độ cao khoảng 12 mét trong một trò chơi đu dây tại một khu nghỉ dưỡng tư nhân ở quận Uttara Kannada. Gia đình anh cáo buộc khu nghỉ dưỡng đã tắc trách và thiếu sót về an toàn.
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Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

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