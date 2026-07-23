Dựa người vào lan can, bé gái đột nhiên mất thăng bằng và rơi xuống đất khiến những người xung quanh sợ hãi

Bé gái 3 tuổi đã sống sót sau cú ngã từ tầng 2 của một cửa hàng quần áo trong khi bố mẹ em đang mua sắm. Đoạn clip từ camera giám sát ghi lại cho thấy bé gái 3 tuổi đứng cạnh lan can của cửa hàng quần áo ở Chikkaballapur, Karnataka, Ấn Độ, vào ngày 13/7.

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