Dựa người vào lan can, bé gái đột nhiên mất thăng bằng và rơi xuống đất khiến những người xung quanh sợ hãi

Bé gái 3 tuổi đã sống sót sau cú ngã từ tầng 2 của một cửa hàng quần áo trong khi bố mẹ em đang mua sắm. Đoạn clip từ camera giám sát ghi lại cho thấy bé gái 3 tuổi đứng cạnh lan can của cửa hàng quần áo ở Chikkaballapur, Karnataka, Ấn Độ, vào ngày 13/7.
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An Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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