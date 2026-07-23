Đang đi xe, người dân bỗng thấy cảnh tượng trăn khủng bò qua đường khiến ai cũng 'nổi da gà'

Một đoạn video ghi lại cảnh tượng hiếm gặp khi một con trăn Nam Mỹ khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên đường phố Brazil đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Con vật có kích thước lớn, thân hình dài hàng mét, chậm rãi bò ngang qua tuyến đường khiến những người chứng kiến không khỏi hoảng sợ.

Video 4 giờ 52 phút trước 4 giờ 52 phút trước Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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