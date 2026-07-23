Nhân tình qua đời bỏ lại con thơ, tôi lặng người trước cách xử lý không ai ngờ của vợ

Tâm sự gia đình 23/07/2026 15:02

Vợ tôi sau đó biết chuyện nhưng cũng chẳng đánh ghen, chỉ lấy tờ đơn ly hôn đã ký lúc trước ra đưa tôi. Cô ấy khuyên tôi nên dứt khoát để cho con mình sau này có danh phận rõ ràng. Nhưng tôi vẫn không thể ký đơn ly hôn.

Tôi lấy vợ đã 7 năm nhưng vẫn chưa có đứa con nào, nguyên nhân nằm ở vợ tôi. Chúng tôi chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả. Ban đầu vợ tôi vẫn lạc quan lắm, tôi cũng động viên cỗ vũ vợ. Nhưng 7 năm không ngắn, chúng tôi cạn kiệt tiền bạc, lòng kiên nhẫn cũng không còn. Vợ tôi ký đơn ly hôn mong tôi tìm được hạnh phúc mới. Nhưng tôi vẫn không đành lòng. 

Tôi biết mình mâu thuẫn, vừa muốn có con vừa thương người vợ chung chăn gối bao năm. Khoảng 1 năm trước, tôi có nhân tình bên ngoài. Chẳng ngờ chỉ mới qua lại với nhân tình vài tháng thì cô ấy đã mang thai. Tôi vừa mừng vì sắp được bế con, vừa cảm thấy không biết phải làm sao với người vợ ở nhà.

 

 

Vợ tôi sau đó biết chuyện nhưng cũng chẳng đánh ghen, chỉ lấy tờ đơn ly hôn đã ký lúc trước ra đưa tôi. Cô ấy khuyên tôi nên dứt khoát để cho con mình sau này có danh phận rõ ràng. Nhưng tôi vẫn không thể ký đơn ly hôn.

Đến ngày nhân tình sinh con, cô ấy bị băng huyết nên qua đời. Tôi đứng trong bệnh viện ôm đứa con mới sinh đã mất mẹ. Tôi hoang mang rối bời, chỉ biết gọi cho vợ. Nghe giọng vợ bình thản trong điện thoại, tôi nghẹn ngào nói:

Nhân tình qua đời bỏ lại con thơ, tôi lặng người trước cách xử lý không ai ngờ của vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Em ơi, Quỳnh qua đời rồi”.

Vợ tôi im lặng một lúc rồi tắt máy. Sau đó, cô ấy anh chóng tới bệnh viện, đưa tay ra bế con của tôi. Cô ấy nói:

“Để em trông con, anh lo hậu sự cho cô ấy đi”.

Khi tôi thẫn thờ quay lưng, vừa định bước chân đi thì ghe tiếng vợ sau lưng mà chết sững:

“Để mẹ nuôi con, sau này mẹ sẽ nuôi con”.

Những ngày tôi làm đám tang cho nhân tình, vợ tôi ôm lấy con trai không rời. Cô ấy dịu dàng dỗ dành thằng bé, tự nhiên áp má của mình lên mặt của con. Sau ngày cuối đưa tiễn Quỳnh, vợ tôi vừa ôm con vừa thỏ thẻ:

“Mình nuôi con nhé anh, bố mẹ cô ấy cũng già rồi”.

Tôi nhìn vợ ôm con mình mà bỗng chốc xúc động không nói thành lời. Tôi không biết sau này thế nào, nhưng tôi rất biết ơn cả nhân tình và vợ của mình. Tôi biết mình sống sai với đạo vợ chồng, nhưng tôi thề sẽ bảo vệ con trai và vợ đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Đêm trước khi ly hôn, chồng thì thầm một câu làm tôi khóc nức nở ôm chặt lấy anh

Đêm trước khi ly hôn, chồng thì thầm một câu làm tôi khóc nức nở ôm chặt lấy anh

Tôi cũng không ngồi cạnh nữa, vội đi vào bếp dọn dẹp. Tôi không biết cậu bạn kia có quan hệ tốt thế nào với Bình, nhưng rõ ràng anh ta chẳng giúp ích được gì cho công việc của anh hiện tại. Nghĩ vậy tôi càng thấy không vui, chồng tôi rảnh rỗi đến thế sao?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Lưu Diệc Phi, Điền Hi Vi liên tục ghi dấu trong bảng xếp hạng nữ diễn viên được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Điền Hi Vi liên tục ghi dấu trong bảng xếp hạng nữ diễn viên được yêu thích

Sao quốc tế 48 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn treo ảnh cưới sau 3 năm, chồng chưa kịp mừng rỡ đã đứng hình trước câu trả lời

Thấy vợ cũ vẫn treo ảnh cưới sau 3 năm, chồng chưa kịp mừng rỡ đã đứng hình trước câu trả lời

Tâm sự 53 phút trước
Dựa người vào lan can, bé gái đột nhiên mất thăng bằng và rơi xuống đất khiến những người xung quanh sợ hãi

Dựa người vào lan can, bé gái đột nhiên mất thăng bằng và rơi xuống đất khiến những người xung quanh sợ hãi

Video 1 giờ 8 phút trước
Ngu Thư Hân bật mí phương pháp giữ dáng được nhiều người quan tâm

Ngu Thư Hân bật mí phương pháp giữ dáng được nhiều người quan tâm

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Trương Lăng Hách tạo hiệu ứng, Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông bất ngờ gây sốt

Trương Lăng Hách tạo hiệu ứng, Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông bất ngờ gây sốt

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Nghi vấn gian lận doanh thu khiến 'Đội bóng nữ Kung Fu' thất thu hàng trăm triệu NDT

Nghi vấn gian lận doanh thu khiến 'Đội bóng nữ Kung Fu' thất thu hàng trăm triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Bạch Lộc và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong làng giải trí

Bạch Lộc và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong làng giải trí

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Chị dâu tương lai ôm bụng đau đớn ngay bàn ăn, sự thật sau đó làm mẹ tôi lên cơn đau tim

Chị dâu tương lai ôm bụng đau đớn ngay bàn ăn, sự thật sau đó làm mẹ tôi lên cơn đau tim

Tâm sự Eva 1 giờ 23 phút trước
Cú đặt cược táo bạo của Trương Tiểu Phỉ trong lần hợp tác với Châu Tinh Trì

Cú đặt cược táo bạo của Trương Tiểu Phỉ trong lần hợp tác với Châu Tinh Trì

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Tử vi thứ Sáu 24/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Tử vi thứ Sáu 24/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Nghệ An: Bác sĩ bơm sữa đậu nành giả dịch mủ, dọa bệnh nhân "viêm phụ khoa, vô sinh"

Nghệ An: Bác sĩ bơm sữa đậu nành giả dịch mủ, dọa bệnh nhân "viêm phụ khoa, vô sinh"

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng cấm đi khám thai sau 3 năm chờ đợi, khoảnh khắc lật ga giường khiến tôi òa khóc đòi ly hôn

Chồng cấm đi khám thai sau 3 năm chờ đợi, khoảnh khắc lật ga giường khiến tôi òa khóc đòi ly hôn

Tình cờ gặp lại nhân tình 3 năm trước của chồng, tôi âm thầm bám theo rồi sốc ngắt trước cảnh tượng trước mắt

Tình cờ gặp lại nhân tình 3 năm trước của chồng, tôi âm thầm bám theo rồi sốc ngắt trước cảnh tượng trước mắt

Đêm trước khi ly hôn, chồng thì thầm một câu làm tôi khóc nức nở ôm chặt lấy anh

Đêm trước khi ly hôn, chồng thì thầm một câu làm tôi khóc nức nở ôm chặt lấy anh

Chồng mất được 1 năm thì em chồng bất ngờ đưa tôi xấp tiền 2 tỷ hé lộ sự thật gây sốc

Chồng mất được 1 năm thì em chồng bất ngờ đưa tôi xấp tiền 2 tỷ hé lộ sự thật gây sốc

Cưới nhau một tháng đề nghị ly hôn, người vợ liền đưa ra một tờ giấy khiến chồng ngã ngửa

Cưới nhau một tháng đề nghị ly hôn, người vợ liền đưa ra một tờ giấy khiến chồng ngã ngửa

Dự đám tang mẹ vợ cũ có một đứa trẻ chạy té vào người, tôi rụng rời khi thấy rõ mặt

Dự đám tang mẹ vợ cũ có một đứa trẻ chạy té vào người, tôi rụng rời khi thấy rõ mặt