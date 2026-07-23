Nóng: Khởi tố 13 bị can trong các đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn

Đời sống 23/07/2026 10:36

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công chuyên án, khởi tố 13 bị can, thu giữ hàng nghìn sản phẩm nước hoa giả, cùng lượng lớn hóa chất, hương liệu và nhiều tài sản có giá trị.

Theo thông tin báo VTC News, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công Chuyên án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, triệt xóa các đường dây chuyên sản xuất, mua bán các sản phẩm nước hoa giả, mang các thương hiệu nổi tiếng thế giới (như CHANEL, GUCCI, DIOR...) được bảo hộ tại Việt Nam.

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Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công chuyên án sản xuất, buôn bán nước hoa giả. Ảnh: VTC News. 

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 12 bị can về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và 1 bị can về tội “Trốn thuế” gồm: Đinh Thị Phương (SN 2003), Đào Văn Cảnh (SN 1997) thường trú tại xã Tân Tiến (tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1998), Đào Văn Minh (SN 1998) thường trú tại xã Hồ Vương (tỉnh Thanh Hóa); Mai Minh Đức (SN 1996), Nguyền Quỳnh Trang (SN 1996) thường trú tại khu chung cư New Horizon 87 Lĩnh Nam (phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội).

Nguyễn Văn Bảo (SN 1994, thường trú tại khu đô thị An Hưng, phường Hà Đông, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Hậu (SN 2002, thường trú tại xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh); Đào Thị Thùy (SN 1996, thường trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội); Đặng Công Hanh (SN 1999, thường trú tại phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh); Phùng Thị Ngọc Linh (SN 1997, thường trú xã Thượng Cát, TP Hà Nội); Giang Quế Dinh (SN 1986, thường trú tại phường Bình Tiên, TP.HCM) và Ngô Hải Ninh (SN 1994, thường trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội).

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Đối tượng Đào Văn Minh và Đào Văn Cảnh. Ảnh: VOV.
Nóng: Khởi tố 13 bị can trong các đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn - Ảnh 3
Đối tượng Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Văn Bảo. Ảnh: VOV. 

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng và các sàn thương mại điện tử (đặc biệt là Shopee) tại tỉnh Thanh Hóa, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá phát hiện hai cơ sở kinh doanh (cơ sở tại xã Tân Tiến do vợ chồng Đào Văn Cảnh và Đinh Thị Phương làm chủ; cơ sở tại xã Hồ Vương do vợ chồng Đào Văn Minh, Nguyễn Thị Thùy Linh làm chủ) có nhiều dấu hiệu bất thường.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ thủ đoạn hoạt động cực kỳ tinh vi của các đối tượng khi đánh trúng vào “điểm yếu” của thị trường mua sắm trực tuyến hiện nay. Đó là các đối tượng lợi dụng quy trình đăng ký gian hàng trực tuyến lỏng lẻo, dễ dàng lập ra hàng loạt tài khoản, “gian hàng ảo” với thông tin giả mạo.

Việc các sàn thương mại điện tử chưa thể kiểm soát triệt để 100% nguồn gốc, giấy chứng nhận chính hãng của từng sản phẩm đăng tải tạo kẽ hở để các đối tượng dùng các kỹ thuật tối ưu gian hàng, chạy quảng cáo để đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng.

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Hương liệu, nước hoa giả được các đối tượng sử dụng để sản xuất, sang chiết nước hoa giả các thương hiệu lớn. Ảnh: VTC News.

Đặc biệt, lợi dụng tâm lý một bộ phận người tiêu dùng muốn sở hữu sản phẩm mang nhãn hiệu xa xỉ (CHANEL, GUCCI, DIOR...) nhưng lại có mức chi trả thấp, các đối tượng thiết lập mức giá bán “siêu rẻ”, chỉ bằng một phần rất nhỏ so với giá của hàng chính hãng. Nhãn mác nhái tinh vi kết hợp với những lời quảng cáo đường mật như “hàng xách tay”, “hàng chiết”, hay “shopee trợ giá” đã dễ dàng giăng bẫy hàng nghìn khách hàng nhẹ dạ, cả tin, chuộng hàng hiệu.

Theo thông tin VOV, ngày 21/3/2026, lực lượng công an đồng loạt khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại Thanh Hóa và Hà Nội, thu giữ hơn 650 chai nước hoa thành phẩm loại 100ml, hơn 1.500 lọ nước hoa chiết 10ml giả mạo hàng chục thương hiệu nổi tiếng thế giới; hơn 620 lít dung dịch nước hoa, hóa chất, hương liệu cùng 4 ô tô, nhiều sổ tiết kiệm và tài sản có giá trị.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ toàn bộ hệ thống sản xuất, phân phối nước hoa giả hoạt động theo nhiều tầng nấc, từ các đầu mối cung cấp nguyên liệu, cơ sở sản xuất, sang chiết đến mạng lưới phân phối trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Trong đó, Phùng Thị Ngọc Linh được xác định là đầu mối bán sỉ nước hoa giả thông qua các tài khoản mạng xã hội. Đáng chú ý, cơ quan điều tra làm rõ Giang Quế Dinh là người đứng sau điều hành hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Kiến Thăng và Công ty TNHH D-FRAGRANCES tại thành phố Hồ Chí Minh. Để che giấu vai trò, Dinh để mẹ đẻ và em ruột đứng tên đại diện pháp luật của các doanh nghiệp.

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Các loại vật tư, phương tiện các đối tượng sử dụng để sản xuất, sang chiết nước hoa giả. Ảnh: VTC News. 

Theo kết quả điều tra, Dinh nhập khẩu hợp pháp hương liệu từ Thổ Nhĩ Kỳ rồi bán ra thị trường. Từ năm 2023 - 2025, Dinh đã chỉ đạo bán hương liệu cho 14 khách hàng, trong đó có vợ chồng Mai Minh Đức - Nguyễn Quỳnh Trang, nhưng không kê khai doanh thu để thực hiện nghĩa vụ thuế. Tổng doanh số ngoài sổ sách được xác định hơn 15,5 tỷ đồng.

Sau khi mua hương liệu, vợ chồng Mai Minh Đức và Nguyễn Quỳnh Trang pha trộn với cồn, nước cất để tạo thành dung dịch nước hoa giả, sau đó đặt sản xuất vỏ chai, in nhãn mác của các thương hiệu cao cấp rồi thuê Ngô Hải Ninh thiết kế, quảng bá và vận hành các gian hàng trên Shopee để tiêu thụ sản phẩm.

Chỉ từ tháng 5/2025 đến tháng 3/2026, nhóm này đã thu về tổng lợi nhuận bất chính gần 500 triệu đồng từ việc bán nước hoa chiết giả trên Shopee. Các sản phẩm nước hoa giả sau khi thành phẩm sẽ được bán cho nhiều đối tượng trên khắp cả nước qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội (trong đó Đào Văn Minh, Đào Văn Cảnh tại Thanh Hóa là 2 đầu mối thu mua, sau đó tổ chức livestream, chạy quảng cáo và tiếp tục bán lại cho người tiêu dùng).

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Từ khóa:   sản xuất nước hoa giả tin mới tin đời sống

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