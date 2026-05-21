Thanh Hóa: Thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng

Đời sống 21/05/2026 09:53

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây, thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Chanel, Dior, Gucci, Versace.

Theo thông tin báo Pháo Luật TP.HCM, chiều 20-5, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị bị can đối với Vũ Hồng Dương, Vũ Thị Yến Mai, Tào Thị May (29 tuổi), ngụ ở xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và Lê Thị Tố Loan, Phạm Thị Mỹ, Trần Ngọc Thanh về về tội buôn bán hàng giả theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.

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Các đối tượng trong đường dây bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng Chanel, Dior, Gucci. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Thanh Hóa, từ những dấu hiệu bất thường trên các hội nhóm zalo kín chuyên rao bán nước hoa hàng hiệu giá rẻ. Từ đó các trinh sát Công an tỉnh Thanh Hóa đã lần theo dấu vết và triệt xóa đường dây buôn bán nước hoa giả quy mô lớn hoạt động tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Đường dây này do Vũ Hồng Dương (33 tuổi), ngụ xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và Vũ Thị Yến Mai (36 tuổi), ngụ ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cầm đầu.

Xác định đây là đường dây hoạt động tinh vi, có sự câu kết giữa nhiều đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh.

Kết quả điều tra của cơ quan công an xác định, hai đối tượng nêu trên thường xuyên tìm hiểu, tham khảo các dòng nước hoa nổi tiếng đang được ưa chuộng trên thị trường như Chanel, Dior, Gucci, Versace. Sau đó, thông qua mạng xã hội để đặt mua hàng hóa từ nước ngoài đưa qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

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Tang vật là các loại nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới được công an thu giữ. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, để mở rộng thị trường, các đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, tạo các hội nhóm kín để quảng cáo, livestream bán hàng, đồng thời tuyển cộng tác viên tiêu thụ sản phẩm tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo cơ quan điều tra, các sản phẩm nước hoa giả được làm nhái khá tinh vi từ kiểu dáng chai, bao bì, tem nhãn đến mã vạch nên rất khó phân biệt bằng mắt thường.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã bán ra thị trường khoảng 100.000 sản phẩm nước hoa giả của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, với số tiền bán ra khoảng 200 tỉ đồng.

Quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới cùng nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động mua bán hàng giả trên không gian mạng.

Ngày 15-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Vũ Hồng Dương, Vũ Thị Yến Mai và Tào Thị May (29 tuổi), ngụ ở xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ về tội buôn bán hàng giả, theo quy định tại Điều 192, Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra vụ án, các đối tượng khai nhận ngoài hành vi buôn bán số nước hoa giả nêu trên còn bán hàng cho nhiều đối tượng khác thông qua mạng xã hội zalo, facebook.

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Bị can Vũ Thị Yến Mai tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của nhiều đầu mối tiêu thụ hàng giả tại TP.HCM gồm Lê Thị Tố Loan (37 tuổi), Phạm Thị Mỹ (28 tuổi) Trần Ngọc Thanh (32 tuổi), đều ngụ ở TP.HCM.

Quá trình điều tra của cơ quan công an xác định, thông qua mạng xã hội facebook, zalo, các đối tượng vừa đã đặt mua số lượng lớn nước hoa giả từ các tài khoản của Vũ Hồng Dương và Tao Thị May với giá từ 160 ngàn đồng đến 250 ngàn đồng/sản phẩm và sau đó bán ra thị trường với giá từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng để kiếm lời.

Đến ngày 20-5, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Tố Loan, Phạm Thị Mỹ và Trần Ngọc Thanh về tội buôn bán hàng giả theo quy định tại Điều 192, Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định. 

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