Thanh Hóa: Thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng

Đời sống 21/05/2026 09:53

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây, thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Chanel, Dior, Gucci, Versace.

Theo thông tin báo Pháo Luật TP.HCM, chiều 20-5, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị bị can đối với Vũ Hồng Dương, Vũ Thị Yến Mai, Tào Thị May (29 tuổi), ngụ ở xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và Lê Thị Tố Loan, Phạm Thị Mỹ, Trần Ngọc Thanh về về tội buôn bán hàng giả theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Thanh Hóa: Thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng - Ảnh 1
Các đối tượng trong đường dây bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng Chanel, Dior, Gucci. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Thanh Hóa, từ những dấu hiệu bất thường trên các hội nhóm zalo kín chuyên rao bán nước hoa hàng hiệu giá rẻ. Từ đó các trinh sát Công an tỉnh Thanh Hóa đã lần theo dấu vết và triệt xóa đường dây buôn bán nước hoa giả quy mô lớn hoạt động tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Đường dây này do Vũ Hồng Dương (33 tuổi), ngụ xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và Vũ Thị Yến Mai (36 tuổi), ngụ ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cầm đầu.

Xác định đây là đường dây hoạt động tinh vi, có sự câu kết giữa nhiều đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh.

Kết quả điều tra của cơ quan công an xác định, hai đối tượng nêu trên thường xuyên tìm hiểu, tham khảo các dòng nước hoa nổi tiếng đang được ưa chuộng trên thị trường như Chanel, Dior, Gucci, Versace. Sau đó, thông qua mạng xã hội để đặt mua hàng hóa từ nước ngoài đưa qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Thanh Hóa: Thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng - Ảnh 2
Tang vật là các loại nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới được công an thu giữ. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, để mở rộng thị trường, các đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, tạo các hội nhóm kín để quảng cáo, livestream bán hàng, đồng thời tuyển cộng tác viên tiêu thụ sản phẩm tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo cơ quan điều tra, các sản phẩm nước hoa giả được làm nhái khá tinh vi từ kiểu dáng chai, bao bì, tem nhãn đến mã vạch nên rất khó phân biệt bằng mắt thường.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã bán ra thị trường khoảng 100.000 sản phẩm nước hoa giả của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, với số tiền bán ra khoảng 200 tỉ đồng.

Quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới cùng nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động mua bán hàng giả trên không gian mạng.

Ngày 15-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Vũ Hồng Dương, Vũ Thị Yến Mai và Tào Thị May (29 tuổi), ngụ ở xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ về tội buôn bán hàng giả, theo quy định tại Điều 192, Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra vụ án, các đối tượng khai nhận ngoài hành vi buôn bán số nước hoa giả nêu trên còn bán hàng cho nhiều đối tượng khác thông qua mạng xã hội zalo, facebook.

Thanh Hóa: Thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng - Ảnh 3
Bị can Vũ Thị Yến Mai tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của nhiều đầu mối tiêu thụ hàng giả tại TP.HCM gồm Lê Thị Tố Loan (37 tuổi), Phạm Thị Mỹ (28 tuổi) Trần Ngọc Thanh (32 tuổi), đều ngụ ở TP.HCM.

Quá trình điều tra của cơ quan công an xác định, thông qua mạng xã hội facebook, zalo, các đối tượng vừa đã đặt mua số lượng lớn nước hoa giả từ các tài khoản của Vũ Hồng Dương và Tao Thị May với giá từ 160 ngàn đồng đến 250 ngàn đồng/sản phẩm và sau đó bán ra thị trường với giá từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng để kiếm lời.

Đến ngày 20-5, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Tố Loan, Phạm Thị Mỹ và Trần Ngọc Thanh về tội buôn bán hàng giả theo quy định tại Điều 192, Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định. 

Khởi tố chủ hộ kinh doanh 1.400 đôi giày dép Nike, Adidas giả thu lợi hơn 1 tỉ đồng

Khởi tố chủ hộ kinh doanh 1.400 đôi giày dép Nike, Adidas giả thu lợi hơn 1 tỉ đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện, thu giữ tại 3 địa điểm bán hàng của hộ kinh doanh K.W Sneaker hơn 1.400 đôi giày, dép giả mạo nhãn hiệu "Nike", "Adidas", "New Balance" và "Onitsaku Tiger".

Xem thêm
Từ khóa:   nước hoa giả tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Thực hư thông tin “hô biến” thịt heo thành thịt bò ở Gia Lai

Thực hư thông tin “hô biến” thịt heo thành thịt bò ở Gia Lai

Đời sống 35 phút trước
Người bán thịt 20 năm ở chợ tiết lộ phần ngon bổ nhất con lợn chỉ có 200g, nhiều người chưa từng nghe tên

Người bán thịt 20 năm ở chợ tiết lộ phần ngon bổ nhất con lợn chỉ có 200g, nhiều người chưa từng nghe tên

Mẹo vặt trong bếp 41 phút trước
Săn lùng rau tiến vua vì giòn ngon là một, biết đến 5 công dụng dưỡng nhan, giữ dáng này lại là mười

Săn lùng rau tiến vua vì giòn ngon là một, biết đến 5 công dụng dưỡng nhan, giữ dáng này lại là mười

Dinh dưỡng 56 phút trước
Điều gì xảy ra với dạ dày nếu ăn một tép tỏi mỗi ngày?

Điều gì xảy ra với dạ dày nếu ăn một tép tỏi mỗi ngày?

Sống khỏe 1 giờ 7 phút trước
Sai lầm nhiều người mắc khi dùng thớt gỗ chặt thịt gà

Sai lầm nhiều người mắc khi dùng thớt gỗ chặt thịt gà

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 10 phút trước
Trong 5 ngày tới, 3 con giáp vận may vẫy gọi, cơ duyên rực rỡ, đổi đời ngoạn mục, tiền của tự tìm đến nhà

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp vận may vẫy gọi, cơ duyên rực rỡ, đổi đời ngoạn mục, tiền của tự tìm đến nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Từ nay đến ngày 25/5, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, Phát Tài cực nhanh, giàu có hết phần thiên hạ

Từ nay đến ngày 25/5, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, Phát Tài cực nhanh, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Thanh Hóa: Thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng

Thanh Hóa: Thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
3 con giáp đại lộc tiền vào như nước, của nả nhiều không đếm xuể, sung túc sang giàu sau ngày 21/5/2026

3 con giáp đại lộc tiền vào như nước, của nả nhiều không đếm xuể, sung túc sang giàu sau ngày 21/5/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/5/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 163 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/5/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 163 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bắt ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh vì liên quan ma túy

NÓNG: Bắt ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh vì liên quan ma túy

Đúng 5h30 sáng ngày mai, thứ Năm 21/5/2026, Thần May Mắn 'đá bay vận xui', 3 con giáp khai thông vận mệnh, trúng số độc đắc dễ dàng, công việc hứa hẹn thu nhập khủng

Đúng 5h30 sáng ngày mai, thứ Năm 21/5/2026, Thần May Mắn 'đá bay vận xui', 3 con giáp khai thông vận mệnh, trúng số độc đắc dễ dàng, công việc hứa hẹn thu nhập khủng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/5/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 163 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/5/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 163 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thực hư thông tin “hô biến” thịt heo thành thịt bò ở Gia Lai

Thực hư thông tin “hô biến” thịt heo thành thịt bò ở Gia Lai

Giá vàng hôm nay, ngày 21/5/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 163 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/5/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 163 triệu đồng/lượng

Mưa lớn gây đổ tường vào phòng ngủ, hai cháu bé nhập viện cấp cứu

Mưa lớn gây đổ tường vào phòng ngủ, hai cháu bé nhập viện cấp cứu

NÓNG: Bắt ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh vì liên quan ma túy

NÓNG: Bắt ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh vì liên quan ma túy

Khởi tố chủ hộ kinh doanh 1.400 đôi giày dép Nike, Adidas giả thu lợi hơn 1 tỉ đồng

Khởi tố chủ hộ kinh doanh 1.400 đôi giày dép Nike, Adidas giả thu lợi hơn 1 tỉ đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/5/2026: Thế giới đảo chiều sụt giảm, vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/5/2026: Thế giới đảo chiều sụt giảm, vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng