Giá vàng hôm nay, ngày 21/5/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 163 triệu đồng/lượng

Đời sống 21/05/2026 09:20

Hôm nay, ngày 21/5/2026, giá vàng thế giới đã bật tăng trở lại khi đồng USD suy yếu và các tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ - Iran.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 21/5, giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể, vàng miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 160,5 triệu đồng, bán ra 163,5 triệu đồng, tăng 1,5 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Hàng loạt công ty khác cũng mua bán vàng miếng bằng giá Công ty SJC.

Riêng vàng nhẫn tại Công ty SJC tăng thêm 2 triệu đồng khi mua vào 160 triệu đồng, bán ra 163 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng tăng 2 triệu đồng khi mua vàng nhẫn lên 160,5 triệu đồng, bán ra 163,5 triệu đồng... Chênh lệch giá mua bán vàng miếng lẫn vàng nhẫn vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Đây là rủi ro khiến người mua lỗ ngay khi mua vào.

Giá vàng hôm nay, ngày 21/5/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 163 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng thêm gần 2 triệu đồng sau một đêm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 21/5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch ở mức 4.543 USD/ounce, tăng mạnh 83 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.460 USD/ounce.

Thế nhưng, nếu so với mức giá cùng thời điểm hôm qua là 4.483 USD, thì giá vàng hôm nay tăng100 USD.

Sự phục hồi của giá vàng hôm nay được thúc đẩy bởi thông tin các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran đang bước vào giai đoạn cuối cùng, cùng với dấu hiệu hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz dần được nối lại. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đàm phán đang tiến triển và cảnh báo rằng nếu thất bại, xung đột quân sự mới có thể xảy ra.

Eo biển Hormuz – tuyến đường huyết mạch vận chuyển dầu mỏ toàn cầu - đã chuyển từ trạng thái căng thẳng sang giảm rủi ro, dù chưa mở cửa hoàn toàn.

Một số tàu chở dầu thô đã di chuyển qua eo biển, với tổng lượng khoảng 6 triệu thùng. Đây là lượng dầu xuất khẩu hàng ngày lớn nhất từ vùng Vịnh kể từ khi xung đột Mỹ - Israel - Iran bùng phát vào tháng Hai.

Diễn biến này góp phần đẩy giá dầu thô giảm gần 6%, xuống còn 98 USD/thùng, qua đó làm giảm lo ngại về lạm phát, hỗ trợ giá vàng hôm nay phục hồi.

