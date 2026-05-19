Giá vàng hôm nay, ngày 19/5/2026: Tăng mạnh trở lại, trong nước cao hơn thế giới 19 triệu đồng/lượng

Đời sống 19/05/2026 09:14

Hôm nay, ngày 19/5/2026 giá vàng thế giới đảo chiều bật tăng xuất phát chủ yếu từ việc được mua vào nhiều ở vùng giá thấp, đồng thời lo ngại chiến sự leo thang tại Trung Đông.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mức 161,3 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 163,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá vàng miếng 300.000 đồng, mua vào lên 160,8 triệu đồng, bán ra 163,8 triệu đồng. ACB tăng giá vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 162 triệu đồng, bán ra 164,3 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vàng miếng 300.000 đồng, xuống 161,5 triệu đồng, giá bán ra giữ nguyên ở mức 163,5 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn tăng nhẹ 100.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào lên 160,6 triệu đồng, bán ra 163,6 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 160,3 triệu đồng, bán ra 163,4 triệu đồng… Giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 19/5/2026: Tăng mạnh trở lại, trong nước cao hơn thế giới 19 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 19 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 19/5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch ở mức 4.574 USD/ounce, tăng 44 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.530 USD/ounce.

Theo các nhà phân tích, đà phục hồi của giá vàng hôm nay xuất phát chủ yếu từ hoạt động mua vào ở vùng giá thấp, kết hợp với lo ngại chiến sự leo thang tại Trung Đông. Trong đó, xung đột Mỹ - Iran vẫn là yếu tố chi phối chính, đặc biệt khi nguy cơ đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển dầu thô toàn cầu - vẫn hiện hữu.

Giá dầu thô biến động trên 100 USD/thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn kế hoạch tiếp tục tấn công Iran theo đề nghị của các đồng minh vùng Vịnh.

Biến động này tạo ra tác động kép lên thị trường vàng. Một mặt, rủi ro địa chính trị gia tăng thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vốn an toàn, hỗ trợ giá vàng hôm nay. Mặt khác, cú sốc giá năng lượng làm dấy lên lo ngại lạm phát cao hơn, kéo theo kỳ vọng lãi suất tăng, từ đó hạn chế sức hấp dẫn của vàng.

Chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ sau đà tăng của tuần trước, góp phần hỗ trợ giá vàng hôm nay. Tuy nhiên, việc giá trị đồng bạc xanh được củng cố bởi nhu cầu trú ẩn vốn, Mỹ duy trì lãi suất cao khi lạm phát đi lên sẽ gây sức ép với thị trường vàng trong thời gian tới.

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