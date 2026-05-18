Ngày 18/5, Công an phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ) đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai ban đầu của các nhân chứng về việc người đàn ông tử vong trên vũng máu.

Theo thông tin từ VOV, ngày 18/5, lãnh đạo UBND phường Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông được phát hiện tử vong tại nhà, trên ngực có con dao cắm sâu.

Vào khoảng 7h cùng ngày, bà H.T.H. (SN 1964) bàng hoàng phát hiện chồng là ông Hồ Hà H. (SN 1961, trú khu phố Cam Bình, phường Phước Hội) đã tử vong trong nhà. Trên cơ thể nạn nhân có một con dao Thái Lan cắm ở vùng ngực trái nên bà H. lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng lấy lời khai những người liên quan - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận tin báo, Công an phường Phước Hội nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời trích xuất camera an ninh và làm việc với những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân có một vết thương do dao đâm ở ngực trái.

Làm việc với công an, bà H. cho biết, sáng cùng ngày, ông H. vẫn đi giao hàng như thường lệ, không có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, khoảng 3 tuần trước, ông H. bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt khoảng 400 triệu đồng nên thời gian gần đây thường buồn chán và tâm lý không ổn định.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

