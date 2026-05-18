Trên địa bàn phường Hải An, Hải Phòng vừa xảy ra vụ 2 người bị tử vong nghi do điện giật.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 18/5, lãnh đạo UBND phường Hải An (TP Hải Phòng) cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra làm rõ sự việc hai nhân viên tại một nhà hàng trên địa bàn phường được phát hiện tử vong trong bếp vào tối 17-5.

Vào tối 17/5, nhân viên ở nhà hàng phát hiện 2 đồng nghiệp (1 nam, 1 nữ) tử vong trong khu vực bếp, nghi bị điện giật. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo chính quyền địa phương.

Khu vực nhà hàng xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, nhận thông tin, Công an phường Hải An nhanh chóng cử Tổ công tác xuống hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, tổ chức khám nghiệm để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Qua xác minh, danh tính 2 nạn nhân được xác định, gồm: Chị L.T.M. (SN 1988) và anh N.V.N. (SN1992, cùng trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng).

