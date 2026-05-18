Miếng bọt biển rửa chén gây ung thư, chứa hàng triệu vi sinh vật

Sức khỏe 18/05/2026 14:40

Các nghiên cứu chỉ ra rằng miếng rửa chén, đặc biệt khi ẩm, có thể chứa nhiều vi khuẩn, thậm chí hàng triệu vi sinh vật.

Theo thông tin từ VnExpress, việc chỉ xả nước qua loa khi rửa bát đĩa tưởng chừng đã sạch, nhưng thực chất có thể khiến lượng lớn nước rửa chén vẫn bám lại trên bề mặt. Nếu các hóa chất này tích tụ và đi vào cơ thể, chúng không chỉ tàn phá hệ tiêu hóa mà còn là "ngòi nổ" gây ra hàng loạt căn bệnh mãn tính nguy hiểm.

Bác sĩ Trịnh Hoằng Chí (Zheng Hongzhi), chuyên khoa Tiêu hóa, đã đăng tải một bài viết trên trang cá nhân để cảnh báo về những hệ lụy sức khỏe khôn lường nếu không xả sạch nước rửa chén.

Theo bác sĩ Trịnh, các chất phụ gia và hóa chất mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày trong đời sống rất dễ gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho lớp biểu mô đường ruột.

Bên trong đường ruột được bao phủ bởi một hàng rào bảo vệ vững chắc cấu thành từ các tế bào biểu mô xếp san sát nhau. Lớp màng này đóng vai trò như một "tấm khiên" của cơ thể, chịu trách nhiệm ngăn chặn các chất độc hại từ bên ngoài xâm nhập (da và phổi của chúng ta cũng có cơ chế bảo vệ tương tự).

Một khi "tấm khiên" đường ruột này bị tổn thương và xuất hiện lỗ hổng, cơ thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ khởi phát một loạt bệnh lý nghiêm trọng bao gồm dị ứng thực phẩm; viêm dạ dày, viêm ruột; tiểu đường; béo phì; xơ gan; bệnh đa xơ cứng; tự kỷ; trầm cảm và Alzheimer.

Ảnh minh họa

Theo Times of India, các nghiên cứu chỉ ra rằng miếng rửa chén, đặc biệt khi ẩm, có thể chứa nhiều vi khuẩn, thậm chí hàng triệu vi sinh vật. Tuy nhiên, thông tin này không đồng nghĩa với nguy cơ gây ung thư như nhiều tin đồn thi thoảng lại trỗi dậy trên mạng. 

Các chuyên gia khẳng định không có bằng chứng khoa học trực tiếp cho thấy miếng rửa chén gây ung thư. Vấn đề thực sự nằm ở nguy cơ nhiễm trùng nếu miếng rửa chén không được vệ sinh hoặc thay mới thường xuyên.

Do đặc tính ẩm và xốp, vật dụng này có thể trở thành nơi tích tụ vi khuẩn và làm lây nhiễm sang bát đĩa, thực phẩm hoặc bề mặt bếp.

Một miếng rửa chén dùng lâu ngày có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiêu hóa hoặc ngộ độc thực phẩm nếu điều kiện vệ sinh kém. Tuy nhiên, đây không phải là nguồn phát sinh hay tích tụ các tác nhân gây ung thư trong cơ thể. Các chuyên gia khuyên giữ vệ sinh trong bếp là yếu tố quan trọng để phòng ngừa các rủi ro thực tế. 

Những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả gồm thay miếng rửa chén mỗi 1 - 2 tuần, để khô hoàn toàn sau khi dùng, khử trùng bằng nước nóng hoặc lò vi sóng nếu có thể, và không dùng chung miếng rửa chén đĩa với việc rửa các vết bẩn khác.

Những thói quen nhỏ này giúp giảm lượng vi khuẩn và đảm bảo vệ sinh trong sinh hoạt hằng ngày. Đồng thời, chúng cũng giúp người dùng kiểm soát tốt hơn môi trường bếp - nơi gắn bó thường xuyên với đời sống.

Hàng trăm học sinh tại 2 trường phổ thông dân tộc bán trú ở Làng Mô phải nhập viện, nghi ngộ độc sau khi ăn quả lạ.

