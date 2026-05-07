Một người tử vong, 5 cấp cứu sau bữa canh nấm rừng

Sức khỏe 07/05/2026 17:17

6 người ở xã Phiêng Pằn (tỉnh Sơn La) nghi bị ngộ độc sau khi ăn canh nấm mọc tự nhiên, trong đó 1 người đã tử vong, các trường hợp còn lại đang được điều trị tích cực.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La xác nhận sự việc xảy ra tại bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn. Hiện tại, 4 trong 5 bệnh nhân nằm điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) sau khi tuyến dưới chuyển lên. Cơ quan chức năng lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm đem xét nghiệm nhằm làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, trưa 2/5, một gia đình ở bản Nà Hiên tổ chức bữa cơm với 24 người tham gia. Thực đơn gồm thịt chó hấp, ngan luộc, canh măng khô, rượu cần và rượu trắng. Dùng bữa xong, 6 người tiếp tục ăn thêm món canh nấm hái trong rừng.

Tới 20h cùng ngày, nhóm người này đau bụng, nôn nhiều lần và tiêu chảy. Con gái chủ nhà có triệu chứng nặng nhất, nôn và đi ngoài liên tục ra nước, tử vong tại nhà vào sáng 4/5. 18 người không ăn canh nấm hiện sức khỏe bình thường.

Mẫu nấm đã được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La lấy tại khu vực liên quan đến vụ việc

Theo thông tin từ VnExpress, Giới chức y tế nhận định thủ phạm có thể là nấm tán trắng - loài chứa độc tố amatoxin cực mạnh. Loại chất độc này không phân hủy khi nấu chín, phá hủy trực tiếp gan, thận, tim và hệ thần kinh, khiến nạn nhân đau bụng, tiêu chảy, suy đa tạng rồi hôn mê. Chỉ một lượng nhỏ amatoxin đi vào cơ thể cũng đủ gây chết người.

Loài nấm độc này mọc nhiều dưới tán rừng miền núi từ tháng 5 đến tháng 10. Chúng có mũ màu trắng, phiến trắng dày không dính cuống, gốc phình to bọc trong bao và cuống mang vòng. Hình dáng này dễ làm người dân nhầm lẫn với nấm rơm, nấm mỡ hoặc nấm non dạng "trứng".

Ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không hái, mua hoặc ăn các loại nấm lạ. Khi xuất hiện dấu hiệu trúng độc, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất, mang theo mẫu nấm để bác sĩ có phác đồ can thiệp kịp thời.

Tiêm giải filler ở spa chui, cô gái 18 tuổi suýt hoại tử môi

Một trường hợp biến chứng nghiêm trọng sau tiêm “giải filler” tại spa vừa được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận, cảnh báo nguy cơ mất an toàn khi làm đẹp tại các cơ sở không đủ điều kiện chuyên môn.

Một người tử vong, 5 cấp cứu sau bữa canh nấm rừng

