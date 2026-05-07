NÓNG: Danh tính nữ DJ lĩnh án tử hình vì mua bán hơn 100kg ma túy

Đời sống 07/05/2026 16:25

Ngày 7/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoài (tức Hoài DJ) mức án tử hình về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Liên quan đến vụ án, các đồng phạm của Hoài bị tuyên phạt từ 8 năm tù đến tù chung thân.

 

Dựa vào cáo trạng, năm 2020, Hoài sang Campuchia làm DJ tại các quán bar, vũ trường và có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên Zin (không rõ lai lịch). Khi biết Zin chuyên sản xuất ma túy dạng “nước vui”, Hoài nghỉ làm DJ để phụ trách sổ sách, đóng gói và vận chuyển ma túy từ kho đi nhiều khu vực ở Campuchia, với tiền công 50 triệu đồng/tháng. Sau đó, Hoài thuê Thạch Hoàng Minh cùng nhiều người khác tham gia đóng gói ma túy, trả lương từ 10-20 triệu đồng/tháng.

Đầu năm 2023, Hoài về Việt Nam chữa bệnh tuyến giáp. Zin nói sẽ gửi nguyên liệu ma túy về để Hoài tổ chức pha chế, đóng gói rồi giao cho người của Zin. Loại ma túy này thường được gọi là “nước vui”, mang nhiều nhãn mác khác nhau. Hoài được trả công 2 USD cho mỗi gói thành phẩm.

Hoài được người của Zin cung cấp bột ma túy và bao bì để pha chế, đóng gói. Sau đó, bị cáo trực tiếp liên hệ qua Telegram để đặt hàng, thuê in bao bì phục vụ việc sản xuất.

Số ma túy “nước vui” do Hoài và đồng phạm làm ra được giao cho các đầu mối theo chỉ định của Zin thông qua Telegram. Đường dây này sử dụng các ứng dụng giao hàng để vận chuyển ma túy đi nhiều nơi trên địa bàn TPHCM.

Khoảng 8h30 ngày 5/6/2023, tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an TPHCM phát hiện một nam và một nữ mang theo thùng carton cùng vali đi vào hẻm 200 Cống Quỳnh (thuộc quận 1 cũ) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Bị cáo Hoài lĩnh án tử hình - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, qua kiểm tra vali, lực lượng chức năng phát hiện nhiều túi nilon màu xanh và cam. Người phụ nữ là Võ Thị Quỳnh Trang (28 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) khai đây là ma túy dạng “nước vui”.

Người đàn ông đi cùng là Thạch Hoàng Minh khai được Trang thuê chở cùng số ma túy trên.

Kiểm tra thùng carton và hai vali của các đối tượng, cảnh sát thu giữ hơn 55kg ma túy các loại. Khám xét nơi ở của cả hai, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm nhiều loại ma túy khác.

Cơ quan điều tra xác định nhóm của Hoài đã sản xuất nhiều loại ma túy “nước vui” với các nhãn hiệu khác nhau để bán ra thị trường. Tổng cộng, Hoài cùng đồng phạm đã mua bán trái phép hơn 106kg ma túy, thu lợi gần 3,8 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

HĐXX nhận định Hoài giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây với số lượng ma túy đặc biệt lớn nên phải chịu trách nhiệm chính và mức án nghiêm khắc nhất. Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Chưa hết bàng hoàng, bà chủ nhà trọ nơi cháu bé 4 tuổi bị mẹ đẻ và cha dượng bạo hành dẫn đến tử vong ở Hà Nội đã chia sẻ một số thông tin liên quan vụ việc gây chấn động dư luận.

