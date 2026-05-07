NÓNG: Danh tính nữ DJ lĩnh án tử hình vì mua bán hơn 100kg ma túy

Đời sống 07/05/2026 16:25

Ngày 7/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoài (tức Hoài DJ) mức án tử hình về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 7/5, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Thị Hoài (34 tuổi, còn gọi là Hoài DJ) mức án tử hình về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ án, các đồng phạm của Hoài bị tuyên phạt từ 8 năm tù đến tù chung thân.

 

Dựa vào cáo trạng, năm 2020, Hoài sang Campuchia làm DJ tại các quán bar, vũ trường và có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên Zin (không rõ lai lịch). Khi biết Zin chuyên sản xuất ma túy dạng “nước vui”, Hoài nghỉ làm DJ để phụ trách sổ sách, đóng gói và vận chuyển ma túy từ kho đi nhiều khu vực ở Campuchia, với tiền công 50 triệu đồng/tháng. Sau đó, Hoài thuê Thạch Hoàng Minh cùng nhiều người khác tham gia đóng gói ma túy, trả lương từ 10-20 triệu đồng/tháng.

Đầu năm 2023, Hoài về Việt Nam chữa bệnh tuyến giáp. Zin nói sẽ gửi nguyên liệu ma túy về để Hoài tổ chức pha chế, đóng gói rồi giao cho người của Zin. Loại ma túy này thường được gọi là “nước vui”, mang nhiều nhãn mác khác nhau. Hoài được trả công 2 USD cho mỗi gói thành phẩm.

Hoài được người của Zin cung cấp bột ma túy và bao bì để pha chế, đóng gói. Sau đó, bị cáo trực tiếp liên hệ qua Telegram để đặt hàng, thuê in bao bì phục vụ việc sản xuất.

Số ma túy “nước vui” do Hoài và đồng phạm làm ra được giao cho các đầu mối theo chỉ định của Zin thông qua Telegram. Đường dây này sử dụng các ứng dụng giao hàng để vận chuyển ma túy đi nhiều nơi trên địa bàn TPHCM.

Khoảng 8h30 ngày 5/6/2023, tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an TPHCM phát hiện một nam và một nữ mang theo thùng carton cùng vali đi vào hẻm 200 Cống Quỳnh (thuộc quận 1 cũ) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

NÓNG: Danh tính nữ DJ lĩnh án tử hình vì mua bán hơn 100kg ma túy - Ảnh 1
Bị cáo Hoài lĩnh án tử hình - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, qua kiểm tra vali, lực lượng chức năng phát hiện nhiều túi nilon màu xanh và cam. Người phụ nữ là Võ Thị Quỳnh Trang (28 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) khai đây là ma túy dạng “nước vui”.

Người đàn ông đi cùng là Thạch Hoàng Minh khai được Trang thuê chở cùng số ma túy trên.

Kiểm tra thùng carton và hai vali của các đối tượng, cảnh sát thu giữ hơn 55kg ma túy các loại. Khám xét nơi ở của cả hai, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm nhiều loại ma túy khác.

Cơ quan điều tra xác định nhóm của Hoài đã sản xuất nhiều loại ma túy “nước vui” với các nhãn hiệu khác nhau để bán ra thị trường. Tổng cộng, Hoài cùng đồng phạm đã mua bán trái phép hơn 106kg ma túy, thu lợi gần 3,8 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

HĐXX nhận định Hoài giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây với số lượng ma túy đặc biệt lớn nên phải chịu trách nhiệm chính và mức án nghiêm khắc nhất. Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành, bỏ đói nhiều ngày trước khi tử vong: 'Cấp cứu trong tình trạng thê thảm'

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành, bỏ đói nhiều ngày trước khi tử vong: 'Cấp cứu trong tình trạng thê thảm'

Chưa hết bàng hoàng, bà chủ nhà trọ nơi cháu bé 4 tuổi bị mẹ đẻ và cha dượng bạo hành dẫn đến tử vong ở Hà Nội đã chia sẻ một số thông tin liên quan vụ việc gây chấn động dư luận.

Xem thêm
Từ khóa:   buôn bán ma túy Hoài DJ tin moi

TIN MỚI NHẤT

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 2 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 4 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 4 giờ 45 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong