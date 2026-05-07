Bé gái 4 tuổi bị bạo hành, bỏ đói nhiều ngày trước khi tử vong: 'Cấp cứu trong tình trạng thê thảm'

Đời sống 07/05/2026 15:41

Chưa hết bàng hoàng, bà chủ nhà trọ nơi cháu bé 4 tuổi bị mẹ đẻ và cha dượng bạo hành dẫn đến tử vong ở Hà Nội đã chia sẻ một số thông tin liên quan vụ việc gây chấn động dư luận.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 7/5, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ bé gái B.T.H. (4 tuổi) bị bạo hành tử vong ở phường Phú Diễn.

Theo Công an TP Hà Nội, quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang) thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H., con riêng của Tâm.

Hiệp và Tâm sinh sống với nhau như vợ chồng, thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc từ tháng 3/2026. Sống cùng phòng trọ ngoài cháu H. còn có anh trai của Hiệp và người yêu của người này.

Chiều 3/5, sau khi đi chơi về, Hiệp và Tâm thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn nên cho rằng cháu ăn vụng. Tâm đã dùng dép đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt cháu bé, rồi bắt cháu đứng ở góc nhà.

 

Khi thấy cháu H. đi vệ sinh, Tâm tiếp tục dùng tay đánh vào mặt và yêu cầu cháu đi tắm. Trong lúc cháu bé ở nhà vệ sinh, Hiệp có hành vi bạo hành, dùng vòi hoa sen xịt liên tục vào vùng mặt cháu. Thời điểm này, Tâm chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn. Một lúc sau, thấy cháu H. có biểu hiện bất thường, các đối tượng đưa cháu đến Bệnh viện E cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã không qua khỏi.

Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm còn khai nhận có thời điểm bỏ đói cháu H. nhiều ngày. 

Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan vụ bé gái 4 tuổi B.T.H. bị mẹ đẻ và cha dượng bạo hành dẫn đến tử vong, PV VietNamNet đã tìm đến khu nhà trọ trên phố Nguyễn Khả Trạc (phường Phú Diễn, Hà Nội), nơi xảy ra vụ việc đau lòng, để ghi nhận lời kể của chủ nhà trọ và người dân sống gần khu vực. 

Chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại sự việc, bà chủ nhà trọ cho biết Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, quê Ninh Bình, cha dượng cháu H. - PV) cùng anh trai song sinh thuê phòng ở tầng 2. Sau đó, mỗi người đưa bạn gái về ở cùng.

"Tôi mới cho họ thuê được khoảng 2 tháng thì xảy ra vụ việc đau lòng này”, chủ nhà kể.

Theo bà chủ nhà trọ, nhóm thuê trọ này sống khá khép kín, hầu như không giao tiếp với hàng xóm. “Họ chỉ đi về rồi đóng cửa phòng, không tiếp xúc với ai. Nếu biết họ ác như vậy thì tôi đã không cho thuê”, chủ nhà trọ chia sẻ.

Bà N.T.V. (60 tuổi), sống gần khu nhà trọ kể lại, chiều 3/5, anh trai song sinh của Hiệp trở về thì được nhờ gọi xe cứu thương. Chỉ ít phút sau, xe cấp cứu xuất hiện trước khu trọ.

“Khi xe đến, có người đàn ông bế cháu bé xuống đưa đi cấp cứu. Tôi thấy cơ thể cháu có nhiều thương tích, mềm nhũn, tóc ướt sũng… trông không còn sự sống”, bà V. đau xót nhớ lại.

Căn phòng nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo lời bà V., Hiệp làm nghề giao hàng, còn Bàn Thị Tâm (người sống với Hiệp như vợ chồng, mẹ đẻ cháu B.T.H. - PV) ở nhà chăm con. Tuy nhiên, khu trọ ít người qua lại nên hàng xóm cũng hiếm khi trò chuyện hay tiếp xúc với gia đình này.

“Cháu bé mới 4 tuổi nhưng khá lớn, rất đáng yêu. Tôi thực sự sốc khi nghe tin cháu gặp chuyện đau lòng như vậy”, bà nói.

Bà V. cũng cho biết nghe tổ trưởng dân phố kể lại rằng ban đầu mẹ cháu khai bé bị ngã vào chậu nước dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện cây dùng để nịt dây chun bị gãy thành nhiều khúc cùng một số móc quần áo cong vênh, nghi là vật dụng dùng để đánh đập cháu bé.

Ngày 7/5, đại diện UBND xã Xuyên Mộc (TPHCM) cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị L. (69 tuổi, trú xã Phước Hải) trong khu vực rừng Bình Châu - Phước Bửu, đoạn thuộc xã Hồ Tràm.

