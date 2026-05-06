Trần Lam kể lại khá chi tiết quá trình tan vỡ hôn nhân giữa Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến. Theo bà, Lý Liên Kiệt từng gặp một “đại sư”, người này dự đoán rằng anh “định mệnh sẽ kết hôn khi nào, ly hôn khi nào, và sẽ gặp một cô gái rất trắng”.

Mới đây, "bà trùm giải trí" Hong Kong (Trung Quốc) Trần Lam - Phó Chủ tịch China Star Entertainment Limited - lên tiếng bảo vệ Lý Liên Kiệt với tư cách một người bạn đã đồng hành với anh hàng chục năm.

Khi đó Lý Liên Kiệt hỏi: “Nếu tôi đã gặp người mình yêu nhất rồi thì có thể bỏ qua chuyện này không (kết hôn lần hai)”. Nhưng vị đại sư trả lời: “Đó là số mệnh đã định”. Vì vậy, sau 3 năm kết hôn với Hoàng Thu Yến, Lý Liên Kiệt đã lựa chọn ly hôn theo “ý trời”.

Trần Lam khẳng định, Lý Liên Kiệt không ngoại tình mà đã ly hôn trước rồi mới từ từ theo đuổi Lợi Trí. Bà trùm giải trí cho biết, khi ly hôn, Lý Liên Kiệt ra đi tay trắng. Anh để lại toàn bộ nhà cửa ở Mỹ, xe cộ và tiền mặt cho vợ cũ, bản thân “không mang theo một xu”.

Hai con gái chung của anh với Hoàng Thu Yến cũng do một mình anh chi trả toàn bộ chi phí nuôi dưỡng và giáo dục. Bà Trần Lam đánh giá, trong việc nuôi con, Lý Liên Kiệt “đã làm vượt cả trách nhiệm”, khen anh là người đàn ông tốt.

Những tiết lộ này khiến cư dân mạng chia thành hai luồng ý kiến. Có người cho rằng Trần Lam đang “tẩy trắng” cho Lý Liên Kiệt, bởi việc ra đi tay trắng không thể xóa bỏ thực tế anh từng vì Lợi Trí mà rời bỏ gia đình.

Nhưng cũng có người nhận định, trong đời thực không nhiều người đàn ông làm được việc “ra đi tay trắng và nhận trách nhiệm nuôi con”, nên xét ở góc độ kinh tế, anh không bạc đãi vợ cũ.

Trước đó từng có nguồn tin cho rằng trong số bất động sản mà Lý Liên Kiệt để lại, một phần vẫn còn khoản vay chưa trả hết. Hoàng Thu Yến do không đủ khả năng trả tiền thế chấp hàng tháng nên cuối cùng bị ngân hàng thu hồi nhà. Cô phải cùng con sống trong tầng hầm suốt 10 năm.

Công chúng cũng tranh cãi về những “khoản nợ cảm xúc” khó đo đếm hơn. Hoàng Thu Yến từng từ bỏ sự nghiệp để đồng hành cùng Lý Liên Kiệt từ lúc anh còn vô danh, nhiều người cho rằng những năm tháng tuổi trẻ và sự hy sinh đó rõ ràng không thể bù đắp chỉ bằng vài căn nhà.

Trong khi đó, việc Lý Liên Kiệt sau này công khai gọi Lợi Trí là “tình yêu đích thực của đời mình” càng khiến hoàn cảnh của vợ cũ trở nên chênh lệch rõ rệt. Đặc biệt, sau khi tái hôn, toàn bộ thu nhập của Lý Liên Kiệt đều giao cho Lợi Trí quản lý suốt gần 30 năm nay, tạo nên sự đối lập với kiểu “bồi thường một lần” dành cho vợ cũ.