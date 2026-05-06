Bà trùm giải trí Trần Lam lên tiếng chuyện Lý Liên Kiệt bỏ rơi vợ cũ

Sao quốc tế 06/05/2026 18:15

Ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt được biết đến với hai cuộc hôn nhân. Vợ đầu của anh là nữ diễn viên Hoàng Thu Yến, người vợ thứ hai là nữ diễn viên kiêm người mẫu Lợi Trí. Tuy nhiên, do cuộc hôn nhân với Hoàng Thu Yến kéo dài không lâu, sau này Lý Liên Kiệt lại thể hiện sự yêu chiều Lợi Trí hết mực, giao hết tiền kiếm được cho cô quản lý, nên đã có những tin đồn cho rằng anh bỏ rơi vợ cũ và 2 con gái lớn.

Mới đây, "bà trùm giải trí" Hong Kong (Trung Quốc) Trần Lam - Phó Chủ tịch China Star Entertainment Limited - lên tiếng bảo vệ Lý Liên Kiệt với tư cách một người bạn đã đồng hành với anh hàng chục năm.

Trần Lam kể lại khá chi tiết quá trình tan vỡ hôn nhân giữa Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến. Theo bà, Lý Liên Kiệt từng gặp một “đại sư”, người này dự đoán rằng anh “định mệnh sẽ kết hôn khi nào, ly hôn khi nào, và sẽ gặp một cô gái rất trắng”.

Khi đó Lý Liên Kiệt hỏi: “Nếu tôi đã gặp người mình yêu nhất rồi thì có thể bỏ qua chuyện này không (kết hôn lần hai)”. Nhưng vị đại sư trả lời: “Đó là số mệnh đã định”. Vì vậy, sau 3 năm kết hôn với Hoàng Thu Yến, Lý Liên Kiệt đã lựa chọn ly hôn theo “ý trời”.

Bà trùm giải trí Trần Lam lên tiếng chuyện Lý Liên Kiệt bỏ rơi vợ cũ - Ảnh 1

Trần Lam khẳng định, Lý Liên Kiệt không ngoại tình mà đã ly hôn trước rồi mới từ từ theo đuổi Lợi Trí. Bà trùm giải trí cho biết, khi ly hôn, Lý Liên Kiệt ra đi tay trắng. Anh để lại toàn bộ nhà cửa ở Mỹ, xe cộ và tiền mặt cho vợ cũ, bản thân “không mang theo một xu”.

Hai con gái chung của anh với Hoàng Thu Yến cũng do một mình anh chi trả toàn bộ chi phí nuôi dưỡng và giáo dục. Bà Trần Lam đánh giá, trong việc nuôi con, Lý Liên Kiệt “đã làm vượt cả trách nhiệm”, khen anh là người đàn ông tốt.

Những tiết lộ này khiến cư dân mạng chia thành hai luồng ý kiến. Có người cho rằng Trần Lam đang “tẩy trắng” cho Lý Liên Kiệt, bởi việc ra đi tay trắng không thể xóa bỏ thực tế anh từng vì Lợi Trí mà rời bỏ gia đình.

Nhưng cũng có người nhận định, trong đời thực không nhiều người đàn ông làm được việc “ra đi tay trắng và nhận trách nhiệm nuôi con”, nên xét ở góc độ kinh tế, anh không bạc đãi vợ cũ.

Bà trùm giải trí Trần Lam lên tiếng chuyện Lý Liên Kiệt bỏ rơi vợ cũ - Ảnh 2

Trước đó từng có nguồn tin cho rằng trong số bất động sản mà Lý Liên Kiệt để lại, một phần vẫn còn khoản vay chưa trả hết. Hoàng Thu Yến do không đủ khả năng trả tiền thế chấp hàng tháng nên cuối cùng bị ngân hàng thu hồi nhà. Cô phải cùng con sống trong tầng hầm suốt 10 năm.

Công chúng cũng tranh cãi về những “khoản nợ cảm xúc” khó đo đếm hơn. Hoàng Thu Yến từng từ bỏ sự nghiệp để đồng hành cùng Lý Liên Kiệt từ lúc anh còn vô danh, nhiều người cho rằng những năm tháng tuổi trẻ và sự hy sinh đó rõ ràng không thể bù đắp chỉ bằng vài căn nhà.

Trong khi đó, việc Lý Liên Kiệt sau này công khai gọi Lợi Trí là “tình yêu đích thực của đời mình” càng khiến hoàn cảnh của vợ cũ trở nên chênh lệch rõ rệt. Đặc biệt, sau khi tái hôn, toàn bộ thu nhập của Lý Liên Kiệt đều giao cho Lợi Trí quản lý suốt gần 30 năm nay, tạo nên sự đối lập với kiểu “bồi thường một lần” dành cho vợ cũ.

Lý Liên Kiệt để mặt mộc, tắt công cụ chụp ảnh, đáp tin đồn thay tim đổi máu

Lý Liên Kiệt để mặt mộc, tắt công cụ chụp ảnh, đáp tin đồn thay tim đổi máu

Thời gian gần đây, Lý Liên Kiệt xuất hiện trước công chúng nhiều hơn, khác với lối sống kín tiếng trước đây. Việc ông trẻ trung hơn khiến lan truyền nhiều tin đồn, thậm chí xuất hiện suy đoán rằng ông đã trải qua phẫu thuật, thay tim hay “thay máu” để trẻ hóa.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Liên Kiệt sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lý Liên Kiệt để mặt mộc, tắt công cụ chụp ảnh, đáp tin đồn thay tim đổi máu

Lý Liên Kiệt để mặt mộc, tắt công cụ chụp ảnh, đáp tin đồn thay tim đổi máu

Lý Liên Kiệt nằm viện với vẻ ngoài hốc hác, khiến khán giả lo lắng

Lý Liên Kiệt nằm viện với vẻ ngoài hốc hác, khiến khán giả lo lắng

Hé lộ của hồi môn tặng con gái, Lý Liên Kiệt bị nói keo kiệt

Hé lộ của hồi môn tặng con gái, Lý Liên Kiệt bị nói keo kiệt

'Vua võ thuật' Lý Liên Kiệt trở lại đóng phim võ thuật sau 14 năm vắng bóng

'Vua võ thuật' Lý Liên Kiệt trở lại đóng phim võ thuật sau 14 năm vắng bóng

Loạt sao Cbiz sự nghiệp 'điêu đứng' vì làm từ thiện: Lý Liên Kiệt bị tố biển thủ tiền quyên góp, từ chối sao kê, Dương Mịch bị tố quỵt tiền

Loạt sao Cbiz sự nghiệp 'điêu đứng' vì làm từ thiện: Lý Liên Kiệt bị tố biển thủ tiền quyên góp, từ chối sao kê, Dương Mịch bị tố quỵt tiền

Hôn nhân của ngôi sao 62 tuổi Lý Liên Kiệt và người vợ hơn 2 tuổi Lợi Trí

Hôn nhân của ngôi sao 62 tuổi Lý Liên Kiệt và người vợ hơn 2 tuổi Lợi Trí

TIN MỚI NHẤT

Bà trùm giải trí Trần Lam lên tiếng chuyện Lý Liên Kiệt bỏ rơi vợ cũ

Bà trùm giải trí Trần Lam lên tiếng chuyện Lý Liên Kiệt bỏ rơi vợ cũ

Sao quốc tế 55 phút trước
3 con giáp công việc thẳng tiến 'như diều gặp gió', con đường kiếm tiền không thể ngăn cản 'tiền bạc ùn ùn tới' đầy nhà sau ngày 7/5/2026

3 con giáp công việc thẳng tiến 'như diều gặp gió', con đường kiếm tiền không thể ngăn cản 'tiền bạc ùn ùn tới' đầy nhà sau ngày 7/5/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, 3 con giáp 'lùa vàng vào nhà, hốt bạc thiên hạ', quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, 3 con giáp 'lùa vàng vào nhà, hốt bạc thiên hạ', quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Sinh nhật mẹ chồng, tôi mừng 5 triệu rồi "bồi" thêm một câu khiến bà tái mét, run rẩy trả lại tiền ngay lập tức

Sinh nhật mẹ chồng, tôi mừng 5 triệu rồi "bồi" thêm một câu khiến bà tái mét, run rẩy trả lại tiền ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Điền Hi Vi gây tranh cãi về diễn xuất sau thành công của phim Trục ngọc

Điền Hi Vi gây tranh cãi về diễn xuất sau thành công của phim Trục ngọc

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, Trời thương ban phước, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, Trời thương ban phước, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối khoản thừa kế 'khổng lồ' của vợ

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối khoản thừa kế 'khổng lồ' của vợ

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ‘TÀI LỘC PHỦ KÍN SÂN’, tiền vàng rơi khắp nhà, bắt đầu bước vào cuộc sống của giới thượng lưu trong 100 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp ‘TÀI LỘC PHỦ KÍN SÂN’, tiền vàng rơi khắp nhà, bắt đầu bước vào cuộc sống của giới thượng lưu trong 100 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Ngô Thanh Vân nhiều lần 'kêu cứu' trên mạng xã hội vì điều này

Ngô Thanh Vân nhiều lần 'kêu cứu' trên mạng xã hội vì điều này

Hậu trường 2 giờ 11 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 7/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Năm 7/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/5/2026, 3 con giáp lên đời Phượng Hoàng, Phú Quý sung sướng, nhận Lộc Trời cho, giàu sang nhất họ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/5/2026, 3 con giáp lên đời Phượng Hoàng, Phú Quý sung sướng, nhận Lộc Trời cho, giàu sang nhất họ

"Điểm danh" 3 loại quả "sạch" nhất chợ: Mẹ đảm yên tâm mua về, cả nhà ăn ngon mà không lo hóa chất

"Điểm danh" 3 loại quả "sạch" nhất chợ: Mẹ đảm yên tâm mua về, cả nhà ăn ngon mà không lo hóa chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điền Hi Vi gây tranh cãi về diễn xuất sau thành công của phim Trục ngọc

Điền Hi Vi gây tranh cãi về diễn xuất sau thành công của phim Trục ngọc

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối khoản thừa kế 'khổng lồ' của vợ

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối khoản thừa kế 'khổng lồ' của vợ

Nữ diễn viên Trần Hạo Vũ lên tiếng trước tin đồn ngoại tình tại Mỹ

Nữ diễn viên Trần Hạo Vũ lên tiếng trước tin đồn ngoại tình tại Mỹ

Lâm Chí Linh tiết lộ bí quyết hòa hợp trong gia đình chồng 'tam đại đồng đường' ở Nhật

Lâm Chí Linh tiết lộ bí quyết hòa hợp trong gia đình chồng 'tam đại đồng đường' ở Nhật

Trương Bá Chi hoảng hốt khi bị đau bụng dữ dội, nôn mửa ngay giữa đêm

Trương Bá Chi hoảng hốt khi bị đau bụng dữ dội, nôn mửa ngay giữa đêm

Tiết lộ chuyện tình của tài tử Tạ Hiền và bạn gái kém 49 tuổi

Tiết lộ chuyện tình của tài tử Tạ Hiền và bạn gái kém 49 tuổi