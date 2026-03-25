Hôn nhân của ngôi sao 62 tuổi Lý Liên Kiệt và người vợ hơn 2 tuổi Lợi Trí

Sao quốc tế 25/03/2026 23:00

Gần đây, bức ảnh trong đám cưới năm 1999 của siêu sao võ thuật Lý Liên Kiệt và nữ diễn viên kiêm người mẫu Lợi Trí lan truyền trở lại trên mạng xã hội.

Suốt 27 năm qua, cư dân mạng thường xuyên đem bức ảnh này ra làm “thước đo hôn nhân” đối với cặp đôi nổi tiếng của giới giải trí Trung Quốc. Trong ngày cưới, Lý Liên Kiệt cười tít mắt như nhặt được báu vật, còn người vợ hơn ông 2 tuổi - Lợi Trí - lại giữ nét mặt bình thản, ánh mắt có phần xa xăm.

Thời điểm đó, nhiều người dự đoán cuộc hôn nhân này sẽ không bền - một bên quá yêu, một bên tỏ ra hờ hững, sớm muộn cũng mất cân bằng.

Thế nhưng, 27 năm sau, trước cổng một ngôi chùa nhỏ ở Nepal, Lợi Trí xuống xe trước, tiện tay đeo kính râm cho Lý Liên Kiệt, động tác thuần thục như thói quen hằng ngày. Không ôm ấp, không lời thoại, bức ảnh được paparazzi miêu tả gói gọn trong 3 chữ: “vợ chồng già”.

Trước đây, sự lạnh lùng của Lợi Trí khiến nhiều người e ngại, tưởng rằng đó là xa cách trong hôn nhân. Nhưng hiện tại, cái nhìn về cô đã thay đổi, công chúng cho rằng ở cô có sự điềm tĩnh trước mọi biến động. Lợi Trí dường như đáp lại sự nhiệt thành của chồng theo cách riêng.

Bà trùm giải trí Hong Kong (Trung Quốc) Trần Lam tiết lộ: “Toàn bộ thu nhập của Lý Liên Kiệt đều nộp hết cho Lợi Trí”. Khi Lý Liên Kiệt theo đuổi Lợi Trí năm 1989, anh vẫn chỉ là một chàng trai nghèo, nhưng đã mạnh dạn thề hẹn chắc nịch: “Kiếm được bao nhiêu tiền cũng đưa hết cho cô ấy”.

Lời hứa đó đã phải trải qua thử thách vào năm 1992, khi Lợi Trí đầu tư bất động sản thất bại nặng nề, gánh khoản nợ lên tới 10 triệu USD.

Để cứu nguy, Lý Liên Kiệt tìm đến công ty của Hướng Hoa Cường và Trần Lam, ký hợp đồng khẩn cấp quay 6 bộ phim trong 2 năm, ứng trước 72 triệu HKD thù lao, giúp Lợi Trí trả nợ.

Hôn nhân của ngôi sao 62 tuổi Lý Liên Kiệt và người vợ hơn 2 tuổi Lợi Trí - Ảnh 1

Sau khi kết hôn, Lý Liên Kiệt tiếp tục giữ lời hứa. Từ cát-xê đóng phim đến lợi nhuận đầu tư, mọi khoản thu của ông đều được chuyển thẳng vào tài khoản Lợi Trí.

Khi được hỏi về khối tài sản 2 tỉ NDT, Lý Liên Kiệt trả lời thẳng thắn: để hết cho Lợi Trí, mình chỉ cần chút tiền tiêu vặt.

Phóng viên cho rằng hành động này “quá lãng mạn”, nhưng Lý Liên Kiệt lại nói: “Không phải lãng mạn, là sợ phiền phức. Nếu tôi đi trước, cô ấy phải lo hậu sự. Tiền ở chỗ cô ấy thì thủ tục sẽ đơn giản hơn”.

Theo nguồn tin trong giới, bản di chúc của Lý Liên Kiệt chỉ có 2 yêu cầu đáng chú ý là không lập bia mộ, không tổ chức tang lễ; thậm chí tro cốt ông cũng muốn rải xuống biển.

Hôn nhân của ngôi sao 62 tuổi Lý Liên Kiệt và người vợ hơn 2 tuổi Lợi Trí - Ảnh 2

Dịp Tết năm nay, phóng viên đến thăm nhà đã thấy Lý Liên Kiệt đang cất đai bảo vệ lưng sau khi kết thúc luyện tập sức khỏe. Được hỏi có phải đang luyện công không, ông cười đáp: “Lợi Trí bảo vận động chút thôi, đừng cố quá, còn phải đi leo dãy Alps với cô ấy”.

Lý Liên Kiệt từng là người liều mình vì sự nghiệp võ thuật, giờ lại luôn nghe lời khuyên nghỉ ngơi của vợ.

Khi được hỏi, nhận phim có phải cân nhắc lâu không, ông gật đầu: “Đúng, phải được cô ấy duyệt. Lịch không hợp thì thôi, nhà cũng không thiếu tiền cát-xê”.

Nhiều người thắc mắc vì sao Lợi Trí gần như không xuất hiện trước công chúng, Lý Liên Kiệt nói thẳng: “Cô ấy không thích phô trương, không thích giao thiệp, chỉ thích sống cuộc sống bình thường phía sau cánh cửa”.

 

Trần Vỹ Đình gây tranh cãi vì thái độ trên phim trường

Trần Vỹ Đình gây tranh cãi vì thái độ trên phim trường

Gần đây, một video của nam diễn viên Trần Vỹ Đình trên phim trường “Tình yêu từ từ” tại Phật Sơn (Trung Quốc) đã lan truyền trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Liên Kiệt sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trần Vỹ Đình gây tranh cãi vì thái độ trên phim trường

Trần Vỹ Đình gây tranh cãi vì thái độ trên phim trường

Trương Lăng Hách gây tranh cãi vì trang điểm quá lố trong Trục Ngọc

Trương Lăng Hách gây tranh cãi vì trang điểm quá lố trong Trục Ngọc

Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao

Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao

Ở tuổi 62, Lý Liên Kiệt tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi ghi hình dự án mới

Ở tuổi 62, Lý Liên Kiệt tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi ghi hình dự án mới

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm nhận được lời khen trong 'Ngọc Điệm Thu'

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm nhận được lời khen trong 'Ngọc Điệm Thu'

Dương Mịch tuyên bố 'đanh thép' chen vào hôn nhân của người khác là sai trái

Dương Mịch tuyên bố 'đanh thép' chen vào hôn nhân của người khác là sai trái

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 6 giờ 36 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 9 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 16 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 9 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?