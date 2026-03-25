Hôn nhân của ngôi sao 62 tuổi Lý Liên Kiệt và người vợ hơn 2 tuổi Lợi Trí

Thời điểm đó, nhiều người dự đoán cuộc hôn nhân này sẽ không bền - một bên quá yêu, một bên tỏ ra hờ hững, sớm muộn cũng mất cân bằng.

Suốt 27 năm qua, cư dân mạng thường xuyên đem bức ảnh này ra làm “thước đo hôn nhân” đối với cặp đôi nổi tiếng của giới giải trí Trung Quốc. Trong ngày cưới, Lý Liên Kiệt cười tít mắt như nhặt được báu vật, còn người vợ hơn ông 2 tuổi - Lợi Trí - lại giữ nét mặt bình thản, ánh mắt có phần xa xăm.

Trước đây, sự lạnh lùng của Lợi Trí khiến nhiều người e ngại, tưởng rằng đó là xa cách trong hôn nhân. Nhưng hiện tại, cái nhìn về cô đã thay đổi, công chúng cho rằng ở cô có sự điềm tĩnh trước mọi biến động. Lợi Trí dường như đáp lại sự nhiệt thành của chồng theo cách riêng.

Thế nhưng, 27 năm sau, trước cổng một ngôi chùa nhỏ ở Nepal, Lợi Trí xuống xe trước, tiện tay đeo kính râm cho Lý Liên Kiệt, động tác thuần thục như thói quen hằng ngày. Không ôm ấp, không lời thoại, bức ảnh được paparazzi miêu tả gói gọn trong 3 chữ: “vợ chồng già”.

Bà trùm giải trí Hong Kong (Trung Quốc) Trần Lam tiết lộ: “Toàn bộ thu nhập của Lý Liên Kiệt đều nộp hết cho Lợi Trí”. Khi Lý Liên Kiệt theo đuổi Lợi Trí năm 1989, anh vẫn chỉ là một chàng trai nghèo, nhưng đã mạnh dạn thề hẹn chắc nịch: “Kiếm được bao nhiêu tiền cũng đưa hết cho cô ấy”.

Lời hứa đó đã phải trải qua thử thách vào năm 1992, khi Lợi Trí đầu tư bất động sản thất bại nặng nề, gánh khoản nợ lên tới 10 triệu USD.

Để cứu nguy, Lý Liên Kiệt tìm đến công ty của Hướng Hoa Cường và Trần Lam, ký hợp đồng khẩn cấp quay 6 bộ phim trong 2 năm, ứng trước 72 triệu HKD thù lao, giúp Lợi Trí trả nợ.

Sau khi kết hôn, Lý Liên Kiệt tiếp tục giữ lời hứa. Từ cát-xê đóng phim đến lợi nhuận đầu tư, mọi khoản thu của ông đều được chuyển thẳng vào tài khoản Lợi Trí.

Khi được hỏi về khối tài sản 2 tỉ NDT, Lý Liên Kiệt trả lời thẳng thắn: để hết cho Lợi Trí, mình chỉ cần chút tiền tiêu vặt.

Phóng viên cho rằng hành động này “quá lãng mạn”, nhưng Lý Liên Kiệt lại nói: “Không phải lãng mạn, là sợ phiền phức. Nếu tôi đi trước, cô ấy phải lo hậu sự. Tiền ở chỗ cô ấy thì thủ tục sẽ đơn giản hơn”.

Theo nguồn tin trong giới, bản di chúc của Lý Liên Kiệt chỉ có 2 yêu cầu đáng chú ý là không lập bia mộ, không tổ chức tang lễ; thậm chí tro cốt ông cũng muốn rải xuống biển.

Dịp Tết năm nay, phóng viên đến thăm nhà đã thấy Lý Liên Kiệt đang cất đai bảo vệ lưng sau khi kết thúc luyện tập sức khỏe. Được hỏi có phải đang luyện công không, ông cười đáp: “Lợi Trí bảo vận động chút thôi, đừng cố quá, còn phải đi leo dãy Alps với cô ấy”.

Lý Liên Kiệt từng là người liều mình vì sự nghiệp võ thuật, giờ lại luôn nghe lời khuyên nghỉ ngơi của vợ.

Khi được hỏi, nhận phim có phải cân nhắc lâu không, ông gật đầu: “Đúng, phải được cô ấy duyệt. Lịch không hợp thì thôi, nhà cũng không thiếu tiền cát-xê”.

Nhiều người thắc mắc vì sao Lợi Trí gần như không xuất hiện trước công chúng, Lý Liên Kiệt nói thẳng: “Cô ấy không thích phô trương, không thích giao thiệp, chỉ thích sống cuộc sống bình thường phía sau cánh cửa”.