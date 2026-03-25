Gần đây, một video của nam diễn viên Trần Vỹ Đình trên phim trường “Tình yêu từ từ” tại Phật Sơn (Trung Quốc) đã lan truyền trên mạng xã hội.

Trong đoạn video mới đây, Trần Vỹ Đình diện trang phục đơn giản với áo phông trắng và quần jeans xanh, giúp tôn lên vóc dáng săn chắc và chiều cao nổi bật của anh. Nam diễn viên để tóc tạo kiểu vuốt ngược gọn gàng, lộ những đường nét gương mặt điển trai, nam tính.

Trần Vỹ Đình được bao quanh bởi vệ sĩ và nhân viên, khi anh bước vào khu vực quay phim giữa sự theo dõi của đông đảo người hâm mộ và người qua đường.

Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý không chỉ là ngoại hình Trần Vỹ Đình, mà là biểu cảm gương mặt của anh. Trong video, nam diễn viên giữ vẻ mặt nghiêm túc, điềm tĩnh và lạnh lùng, gần như không tương tác với đám đông xung quanh.

Anh không vẫy tay, không gật đầu hay phản hồi người hâm mộ, khiến một số cư dân mạng chỉ trích thái độ của anh.

Những bình luận như “trông rất khó gần” hay “biểu cảm có vẻ không thân thiện” nhanh chóng lan truyền. Một bộ phận khán giả cho rằng, anh cố tình tỏ ra lạnh lùng và xa cách.

Ở chiều ngược lại, fan đã lên tiếng bênh vực Trần Vỹ Đình. Họ cho rằng các đường nét sắc sảo trên gương mặt, đặc biệt là đôi lông mày đậm, có thể khiến anh trông “khó gần” hơn. Mặt khác, người hâm mộ nói Trần Vỹ Đình chỉ đang tập trung vào vai diễn hoặc tránh bị phân tâm trong lúc quay phim.

Thậm chí, có người còn khen ngợi “khí chất lạnh lùng” của anh, cho rằng điều này làm tăng sức hút và phù hợp với hình tượng trưởng thành mà anh xây dựng trong những năm gần đây.

Chưa kể đến, ở bộ phim “Tình yêu từ từ” đang ghi hình, nhân vật của Trần Vỹ Đình được coi là một vai “phản diện”

“Tình yêu từ từ” là câu chuyện về nữ phóng viên Chu Lễ Tử (Chung Sở Hy), trong quá trình điều tra một vụ bạo hành gia đình đã quen bác sĩ Vương Chí Thành (Trần Vỹ Đình).

Vương Chí Thành thể hiện là một bạn trai đầy phong độ, chu đáo, ưu tú mọi mặt, dường như là người yêu hoàn hảo. Nhưng sau khi hai người đính hôn, người đàn ông này dần bộc lộ sự kiểm soát cực đoan và xu hướng bạo lực.

Bà xã Trần Vỹ Đình trải qua phẫu thuật chỉ sau 90 ngày sinh con

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-vy-inh-gay-tranh-cai-vi-thai-o-tren-phim-truong-756116.html