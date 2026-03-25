Trần Vỹ Đình gây tranh cãi vì thái độ trên phim trường

Sao quốc tế 25/03/2026 13:30

Gần đây, một video của nam diễn viên Trần Vỹ Đình trên phim trường “Tình yêu từ từ” tại Phật Sơn (Trung Quốc) đã lan truyền trên mạng xã hội.

Trong đoạn video mới đây, Trần Vỹ Đình diện trang phục đơn giản với áo phông trắng và quần jeans xanh, giúp tôn lên vóc dáng săn chắc và chiều cao nổi bật của anh. Nam diễn viên để tóc tạo kiểu vuốt ngược gọn gàng, lộ những đường nét gương mặt điển trai, nam tính.

Trần Vỹ Đình được bao quanh bởi vệ sĩ và nhân viên, khi anh bước vào khu vực quay phim giữa sự theo dõi của đông đảo người hâm mộ và người qua đường.

Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý không chỉ là ngoại hình Trần Vỹ Đình, mà là biểu cảm gương mặt của anh. Trong video, nam diễn viên giữ vẻ mặt nghiêm túc, điềm tĩnh và lạnh lùng, gần như không tương tác với đám đông xung quanh.

Anh không vẫy tay, không gật đầu hay phản hồi người hâm mộ, khiến một số cư dân mạng chỉ trích thái độ của anh.

Những bình luận như “trông rất khó gần” hay “biểu cảm có vẻ không thân thiện” nhanh chóng lan truyền. Một bộ phận khán giả cho rằng, anh cố tình tỏ ra lạnh lùng và xa cách.

Ở chiều ngược lại, fan đã lên tiếng bênh vực Trần Vỹ Đình. Họ cho rằng các đường nét sắc sảo trên gương mặt, đặc biệt là đôi lông mày đậm, có thể khiến anh trông “khó gần” hơn. Mặt khác, người hâm mộ nói Trần Vỹ Đình chỉ đang tập trung vào vai diễn hoặc tránh bị phân tâm trong lúc quay phim.

Thậm chí, có người còn khen ngợi “khí chất lạnh lùng” của anh, cho rằng điều này làm tăng sức hút và phù hợp với hình tượng trưởng thành mà anh xây dựng trong những năm gần đây.

Chưa kể đến, ở bộ phim “Tình yêu từ từ” đang ghi hình, nhân vật của Trần Vỹ Đình được coi là một vai “phản diện”

“Tình yêu từ từ” là câu chuyện về nữ phóng viên Chu Lễ Tử (Chung Sở Hy), trong quá trình điều tra một vụ bạo hành gia đình đã quen bác sĩ Vương Chí Thành (Trần Vỹ Đình).

Vương Chí Thành thể hiện là một bạn trai đầy phong độ, chu đáo, ưu tú mọi mặt, dường như là người yêu hoàn hảo. Nhưng sau khi hai người đính hôn, người đàn ông này dần bộc lộ sự kiểm soát cực đoan và xu hướng bạo lực.

Bà xã Trần Vỹ Đình trải qua phẫu thuật chỉ sau 90 ngày sinh con

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, siêu mẫu Hà Tuệ tiết lộ, cô đã trải qua một cuộc phẫu thuật sau 90 ngày sinh con cho nam diễn viên Trần Vỹ Đình. Hà Tuệ thừa nhận, dù đã chuẩn bị rất nhiều kiến thức nuôi dạy con, nhưng khi thực sự đối diện với trẻ sơ sinh, những thử thách chưa biết trước cùng với biến động hormone dữ dội vẫn thường khiến cô rơi vào cảm giác bất lực và chán nản.

TIN LIÊN QUAN

Bà xã Trần Vỹ Đình trải qua phẫu thuật chỉ sau 90 ngày sinh con

Bà xã Trần Vỹ Đình trải qua phẫu thuật chỉ sau 90 ngày sinh con

Siêu mẫu Hà Tuệ có động thái lạ sau khi sinh con cho thiếu gia nghìn tỷ Trần Vỹ Đình

Siêu mẫu Hà Tuệ có động thái lạ sau khi sinh con cho thiếu gia nghìn tỷ Trần Vỹ Đình

Trần Vỹ Đình thừa nhận cuộc sống 'từng như rơi xuống vực' phía sau ánh hào quang

Trần Vỹ Đình thừa nhận cuộc sống 'từng như rơi xuống vực' phía sau ánh hào quang

Sau khi hợp tác với Dương Mịch, Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do không đóng phim cổ trang

Sau khi hợp tác với Dương Mịch, Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do không đóng phim cổ trang

Trần Vỹ Đình lần đầu giải thích việc công khai chuyện có con trai

Trần Vỹ Đình lần đầu giải thích việc công khai chuyện có con trai

Sốc với vóc dáng của siêu mẫu Hà Tuệ sau khi sinh con đầu lòng cùng Trần Vỹ Đình

Sốc với vóc dáng của siêu mẫu Hà Tuệ sau khi sinh con đầu lòng cùng Trần Vỹ Đình

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 5 ngày liên tiếp (26, 27, 28, 29 và 30/3), 3 con giáp được Thần Tài tỏa vận may, chuyển vận giàu sang, một tay quơ tiền, một tay cầm vàng

Tử vi 5 ngày liên tiếp (26, 27, 28, 29 và 30/3), 3 con giáp được Thần Tài tỏa vận may, chuyển vận giàu sang, một tay quơ tiền, một tay cầm vàng

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Vợ "đẻ rơi" con ngay bên lề đường, chồng vội vã chạy vào viện rồi cả hai bỗng thấy xấu hổ vì một sự nhầm lẫn

Vợ "đẻ rơi" con ngay bên lề đường, chồng vội vã chạy vào viện rồi cả hai bỗng thấy xấu hổ vì một sự nhầm lẫn

Tâm sự 28 phút trước
Chồng bỏ nhà theo nhân tình cả tháng, vợ gửi đúng 3 chữ khiến anh "xám mặt" vợi vã quay về

Chồng bỏ nhà theo nhân tình cả tháng, vợ gửi đúng 3 chữ khiến anh "xám mặt" vợi vã quay về

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Chồng ngoại tình, mẹ bỉm 2 con không đánh ghen mà dùng "đòn hiểm" khiến kẻ thứ ba tự rút lui

Chồng ngoại tình, mẹ bỉm 2 con không đánh ghen mà dùng "đòn hiểm" khiến kẻ thứ ba tự rút lui

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Con gái nằng nặc đòi ở nhà ngoại, khi biết lý do, tôi trào nước mắt, vừa thấy tức giận, vừa thương con vô cùng

Con gái nằng nặc đòi ở nhà ngoại, khi biết lý do, tôi trào nước mắt, vừa thấy tức giận, vừa thương con vô cùng

Tâm sự 39 phút trước
Cái giá phải trả của phụ nữ ngoại tình chính là tổn thương phần mềm mại nhất trong lòng

Cái giá phải trả của phụ nữ ngoại tình chính là tổn thương phần mềm mại nhất trong lòng

Tâm sự 40 phút trước
Pha 'dằn mặt' văn minh của chính thất

Pha 'dằn mặt' văn minh của chính thất

Tâm sự 44 phút trước
Nói một câu khiến tiểu tam giật mình tỉnh mộng đớn đau

Nói một câu khiến tiểu tam giật mình tỉnh mộng đớn đau

Tâm sự 45 phút trước
Đưa vợ mới đi khám thai, tôi càng mong chờ con trai chào đời, nhưng chỉ với một câu nói của cô ta, tôi như chết lặng tại chỗ

Đưa vợ mới đi khám thai, tôi càng mong chờ con trai chào đời, nhưng chỉ với một câu nói của cô ta, tôi như chết lặng tại chỗ

Tâm sự 47 phút trước
Con trai ngoại tình mà mẹ chồng vẫn dửng dưng, ngày tôi xách vali đi bà mới đưa "vật báu" rồi nói một câu nghẹn lòng

Con trai ngoại tình mà mẹ chồng vẫn dửng dưng, ngày tôi xách vali đi bà mới đưa "vật báu" rồi nói một câu nghẹn lòng

Tâm sự gia đình 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

NÓNG: Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

Trúng số độc đắc đúng ngày 25/3/2026, 3 con giáp 'ăn trọn lộc Thánh Mẫu', trúng số tiền rơi vào người, thảnh thơi có của ăn của để

Trúng số độc đắc đúng ngày 25/3/2026, 3 con giáp 'ăn trọn lộc Thánh Mẫu', trúng số tiền rơi vào người, thảnh thơi có của ăn của để

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ở tuổi 62, Lý Liên Kiệt tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi ghi hình dự án mới

Ở tuổi 62, Lý Liên Kiệt tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi ghi hình dự án mới

Trương Lăng Hách gây tranh cãi vì trang điểm quá lố trong Trục Ngọc

Trương Lăng Hách gây tranh cãi vì trang điểm quá lố trong Trục Ngọc

Nghê Ni gây tranh cãi vì diễn xuất trong phim mới

Nghê Ni gây tranh cãi vì diễn xuất trong phim mới

Dương Mịch tuyên bố 'đanh thép' chen vào hôn nhân của người khác là sai trái

Dương Mịch tuyên bố 'đanh thép' chen vào hôn nhân của người khác là sai trái

Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao

Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm nhận được lời khen trong 'Ngọc Điệm Thu'

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm nhận được lời khen trong 'Ngọc Điệm Thu'