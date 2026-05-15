Vì sao Lưu Hạo Tồn được đạo diễn Trương Nghệ Mưu nâng đỡ?

Sao quốc tế 15/05/2026 12:45

Lưu Hạo Tồn vào vai nữ chính Ức Tần Nga - từ cô bé chăn cừu vươn lên thành nghệ nhân Tần xoang nổi tiếng ở tuổi 60. Đó dường như cũng là con đường mà Trương Nghệ Mưu chọn cho Lưu Hạo Tồn.

Dịp Quốc tế Lao động năm nay, phim trinh thám “Người biến mất” có Lưu Hạo Tồn đóng vai chính đã đạt doanh thu 262 triệu NDT, trở thành quán quân phòng vé Trung Quốc dịp lễ. Trên Douban, tác phẩm được đánh giá khá tích cực với điểm số 7,7/10. Mới đây, bộ phim truyền hình dài 40 tập “Nhân vật chính” (Chủ giác) cũng chính thức lên sóng trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV-1 và nền tảng lớn Tencent Video.

Phim khởi đầu khả quan khi vượt 22.000 điểm nhiệt trên Tencent, rating Khốc vân trên CCTV-1 phá mốc 2%. Bên cạnh đó, thành tích chiêu thương của phim ở mức ổn với 20 quảng cáo đến từ 5 thương hiệu trong 4 tập đầu.

Trên thực tế, dự án này được quan tâm từ sớm vì đây là bộ phim do đạo diễn Trương Nghệ Mưu - người được mệnh danh là “quốc sư” của điện ảnh Trung Quốc - làm giám chế; Trương Gia Ích vừa làm giám đốc nghệ thuật vừa kiêm diễn viên chính.

Trong khi đó, “Thiên hậu” của làng nhạc Trung Quốc - Vương Phi - hát ca khúc chủ đề cùng tên cho bộ phim. Đây là lần đầu tiên sau 23 năm, cô quay lại hát nhạc chủ đề cho phim truyền hình; lần gần nhất Vương Phi hát nhạc phim là tác phẩm điện ảnh “Anh hùng” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu năm 2002.

Danh sách diễn viên của “Nhân vật chính” bao gồm Trương Gia Dịch, Lưu Hạo Tồn, Tần Hải Lộ, Đậu Kiêu, Trạch Tử Lộ và Vương Hiểu Thần. Tần Hải Lộ đã chinh phục giải Nữ chính xuất sắc nhất ở cả mảng điện ảnh và truyền hình, Trương Gia Dịch được công nhận là “lão làng diễn xuất”... Nhìn chung, dàn diễn viên được xếp vào hàng “sừng sỏ” trong nghề.

Thế nhưng, tất cả đang cùng xuất hiện trong một bộ phim để “làm nền” cho nữ diễn viên 25 tuổi Lưu Hạo Tồn. Trong phim, Lưu Hạo Tồn vào vai nữ chính Ức Tần Nga - từ cô bé chăn cừu vươn lên thành nghệ nhân Tần xoang nổi tiếng ở tuổi 60. Đó dường như cũng là con đường mà Trương Nghệ Mưu chọn cho Lưu Hạo Tồn.

Năm 2018 là cột mốc quan trọng làm thay đổi cuộc đời cô gái sinh năm 2000. Khi gần bước sang tuổi 18, Lưu Hạo Tồn đã được Trương Nghệ Mưu chọn đóng chính trong phim điện ảnh “Một giây” (One second). Truyền thông ví von điều này như “nhận được tấm vé vào cửa danh giá bậc nhất của giới điện ảnh Trung Quốc”.

Từ đó, Lưu Hạo Tồn cũng được gắn với danh xưng “Mưu nữ lang” - chỉ những mỹ nhân Hoa ngữ được Trương Nghệ Mưu nâng đỡ, đóng chính trong phim của ông.

Nhờ hậu thuẫn từ vị “quốc sư” của giới điện ảnh, tài nguyên của Lưu Hạo Tồn thực sự khiến nhiều người bất ngờ.

