Dương Mịch năm 17 tuổi từng được Thành Long trích cát xê gửi tặng

Câu chuyện diễn ra vào năm 2003, khi Dương Mịch mới 17 tuổi và chưa nổi tiếng. Thời điểm đó, nữ diễn viên tham gia ghi hình quảng cáo xe máy cùng Thành Long khi ấy đã là ngôi sao hành động nổi tiếng quốc tế.

Mới đây, ê-kíp quảng cáo khi đó gặp khó khăn trong việc tìm bạn diễn nữ phù hợp cho Thành Long. Nhiều ứng viên được nhận xét còn thiếu tự tin hoặc quá căng thẳng khi đứng cạnh nam tài tử nổi tiếng. Trong khi đó, Dương Mịch dù còn trẻ nhưng lại gây ấn tượng nhờ sự hoạt bát và phản ứng nhanh nhạy.

Truyền thông Trung Quốc kể lại rằng, trong lần đầu gặp mặt, Thành Long đã chủ động trò chuyện vui vẻ với Dương Mịch để thử phản ứng của cô. Sự tự nhiên và lối ứng xử thông minh của nữ diễn viên trẻ khiến nam tài tử thích thú và quyết định chọn cô tham gia quảng cáo.

Trong quá trình ghi hình, Dương Mịch được nhận xét làm việc nghiêm túc, không than phiền và luôn phối hợp tốt với ê-kíp. Sau khi hoàn thành công việc, Thành Long được cho là đã bất ngờ khi biết cát xê của Dương Mịch chỉ khoảng 600 nhân dân tệ. Nam diễn viên sau đó chủ động đề nghị phía đối tác trích thêm tiền từ thù lao của mình để hỗ trợ đàn em trẻ tuổi.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Dương Mịch hiện là một trong những minh tinh nổi tiếng nhất Trung Quốc. Cô được đông đảo khán giả biết đến qua các bộ phim như Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Cung tỏa tâm ngọc hay Tam sinh tam thế thập lý đào hoa.

Không chỉ thành công ở lĩnh vực diễn xuất, Dương Mịch còn xây dựng công ty quản lý riêng và được xem là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn trong giới giải trí Hoa ngữ. Hình ảnh nữ diễn viên từ một gương mặt trẻ nhận cát sê ít ỏi đến vị trí ngôi sao của hiện tại khiến nhiều khán giả chú ý khi câu chuyện năm xưa được nhắc lại.

Trong nhiều lần xuất hiện công khai, Dương Mịch vẫn thể hiện sự kính trọng dành cho Thành Long. Điều này càng khiến câu chuyện cũ được bàn luận sôi nổi hơn trên các diễn đàn giải trí.

Dương Mịch thừa nhận dễ làm mất lòng người khác

