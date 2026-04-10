Hé lộ tạo hình của Dương Mịch trong phim cổ trang mới 'Giang Sơn Đại Đồng'

Sao quốc tế 10/04/2026 13:40

Những hình ảnh hậu trường của bộ phim Giang Sơn Đại Đồng đang nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả khi cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác lạ của Dương Mịch.

Những hình ảnh hậu trường của bộ phim Giang Sơn Đại Đồng đang nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả khi cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác lạ của Dương Mịch. Trong khung cảnh tuyết rơi lạnh giá, nữ diễn viên xuất hiện với tạo hình mang đậm phong cách thời Bắc Ngụy, toát lên thần thái trầm tĩnh, u tịch và giàu chiều sâu cảm xúc.

Theo những hình ảnh được lan truyền, Dương Mịch khoác lên mình trang phục tối màu, thiết kế giản lược nhưng nhấn mạnh chất liệu và đường nét cổ điển. Phần mũ trùm đầu đặc trưng kết hợp cùng mái tóc đỏ sẫm tạo nên tổng thể vừa lạ mắt, vừa mang cảm giác lịch sử rõ nét. 

Dự án Giang Sơn Đại Đồng đánh dấu sự trở lại của Dương Mịch với dòng phim cổ trang - lịch sử sau một thời gian tập trung vào các thể loại khác. Trong phim, cô đảm nhận hai vai diễn là Phùng Thụy và Phùng Yên Nhi, một thiết lập nhân vật được đánh giá là có nhiều tiềm năng khai thác diễn xuất. Việc hóa thân vào hai thân phận với tính cách và số phận khác biệt đòi hỏi khả năng chuyển biến tâm lý linh hoạt, đồng thời mở ra cơ hội để nữ diễn viên làm mới hình ảnh của mình.

Đóng cặp cùng cô là Lưu Học Nghĩa, gương mặt quen thuộc của dòng phim cổ trang Trung Quốc. Sự kết hợp này nhận được nhiều kỳ vọng, đặc biệt khi cả hai đều có kinh nghiệm trong việc xây dựng nhân vật mang màu sắc nội tâm. Tạo hình của cả hai, nhất là trong bối cảnh Bắc Ngụy - một giai đoạn lịch sử ít được khai thác sâu trên màn ảnh đang trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn.

“Giang sơn Đại Đồng” kể về vua Bắc Yên để bảo vệ đất nước trước Bắc Ngụy, đành gả con gái út Phùng Thuỵ (do Dương Mịch thủ vai) cho Thác Bạt Đảo (do Hồ Quân thủ vai) làm phi. Nhưng điều đó không thể ngăn cản tham vọng mở rộng lãnh thổ của Thác Bạt Đảo.

Thác Bạt Đảo vẫn lần lượt tiêu diệt Đại Hạ, Bắc Yên, Bắc Lương, thống nhất miền Bắc. Mang trong mình mối thù nhà nợ nước, Phùng Thụy âm thầm quyết tâm diệt Ngụy phục hưng Bắc Yên.

Sau khi Thác Bạt Đảo qua đời, triều đình trải qua biến động và cuối cùng do Thác Bạt Tuấn (do Lưu Học Nghĩa thủ vai) lên ngôi. Lúc này, Phùng Thụy âm mưu thúc đẩy tình cảm giữa cháu gái Phùng Yên Nhi (cũng do Dương Mịch thủ vai) và Thác Bạt Tuấn. Thác Bạt Tuấn si mê Phùng Yên Nhi, sau đó đã lập nàng làm hoàng hậu bất chấp mọi ý kiến phản đối.

Dương Mịch tận tâm khi làm việc với đạo diễn và ê-kíp đến 3 giờ sáng

Dương Mịch tận tâm khi làm việc với đạo diễn và ê-kíp đến 3 giờ sáng

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với đạo diễn Lưu Dương, thuật ngữ "diễn viên câu view" một lần nữa trở thành chủ đề bàn luận.

