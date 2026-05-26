Tiêu Chiến gây chú ý với 'Thập Nhật Chung Yên' dù phim chưa lên sóng

Sao quốc tế 26/05/2026 15:15

Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc liên tục “dậy sóng” với loạt từ khóa liên quan đến bộ phim Thập Nhật Chung Yên do Tiêu Chiến đóng chính. Dù chưa tung trailer chính thức hay ấn định lịch phát sóng, chỉ với một số hình ảnh hậu trường đầu tiên, dự án đã nhiều lần leo top tìm kiếm Weibo và trở thành một trong những tác phẩm được bàn luận sôi nổi nhất hiện nay.

Thập Nhật Chung Yên được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Sát Trùng Đội Đội Viên, một web novel từng tạo hiện tượng lớn trong cộng đồng yêu thích dòng truyện “vô hạn lưu” tại Trung Quốc. Ngay từ khi còn đăng tải trực tuyến, tác phẩm đã thu hút lượng độc giả khổng lồ nhờ cốt truyện nhiều lớp, bối cảnh giả lập bí ẩn và hệ thống thử thách mang tính sinh tồn phức tạp.

Trong nguyên tác, nhân vật nam chính Tề Hạ được xây dựng như một thiên tài có IQ vượt trội, giỏi phân tích tâm lý và luôn tìm ra kẽ hở trong luật chơi để dẫn dắt cục diện. Chính cấu trúc câu chuyện nhiều cú twist cùng yếu tố đấu trí căng thẳng đã giúp tác phẩm nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội và từng được xếp vào nhóm những tiểu thuyết mạng có ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc.

Sức nóng của dự án càng gia tăng khi phiên bản truyền hình sở hữu dàn diễn viên có độ nhận diện cao. Theo nhiều khán giả, chỉ cần một hình ảnh tạo hình hay đoạn video hậu trường bị rò rỉ cũng đủ tạo nên hàng loạt cuộc thảo luận, đẩy phim liên tục lên top tìm kiếm dù chưa có bất kỳ chiến dịch quảng bá chính thức nào.

Không chỉ riêng Thập Nhật Chung Yên, nhiều dự án chuyển thể khác của Hoa ngữ như Kiếm Lai hay các phim tiên hiệp, huyền huyễn mới cũng đang rơi vào trạng thái “chưa chiếu đã nóng”. Đây được xem là xu hướng nổi bật của thị trường phim Trung Quốc vài năm gần đây, khi các IP văn học mạng trở thành nguồn nội dung chủ lực.

Theo giới chuyên môn, lợi thế lớn nhất của phim chuyển thể nằm ở việc đã sở hữu sẵn cộng đồng người hâm mộ. Khác với phim gốc cần thời gian xây dựng độ nhận diện, các IP web novel gần như mang theo lượng thảo luận sẵn có ngay từ khi công bố dự án. Mọi thông tin như casting, poster hay hậu trường đều có thể trở thành tâm điểm tranh luận, giúp tác phẩm duy trì độ phủ sóng dài hạn trước khi phát sóng.

Báo cáo phát triển văn học mạng Trung Quốc 2025 cũng cho thấy quy mô thị trường này đang tăng trưởng mạnh, trở thành “mỏ vàng” cho ngành công nghiệp phim ảnh. Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng nhấn mạnh rằng việc sở hữu IP nổi tiếng không đảm bảo thành công, khi nhiều tác phẩm chuyển thể từng thất bại do cải biên kịch bản hoặc lựa chọn diễn xuất chưa phù hợp với nguyên tác.

Mới đây, tại lễ trao giải Kim Hải Yến của Liên hoan phim Nghệ thuật châu Á lần thứ 2, Tiêu Chiến nhờ vai anh thợ nguội tầng lớp lao động Mạc Đắc Nhàn trong phim điện ảnh “Đắc Nhàn Cẩn Chế” đã giành được cúp “Nam chính xuất sắc nhất”.

