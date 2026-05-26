Bộ phim lấy cảm hứng từ Võ Tắc Thiên của Lưu Hiểu Khánh tạo cơn sốt trực tuyến

Sau hơn 30 năm kể từ phiên bản kinh điển năm 1995, nữ diễn viên kỳ cựu Lưu Hiểu Khánh tiếp tục gây chú ý khi tái xuất với vai Võ Tắc Thiên trong series phim ngắn Võ Tắc Thiên truyền kỳ. Bộ phim nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội Trung Quốc khi vượt mốc 100 triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn phát hành trên nền tảng Taobao. Đây được xem là thành tích hiếm có đối với dòng phim ngắn đang phát triển mạnh tại thị trường Hoa ngữ. Thông tin được chính Lưu Hiểu Khánh chia sẻ trên trang cá nhân vào ngày 22/5. Nữ diễn viên 75 tuổi viết: “Không phải vai diễn nào cũng có cơ hội quay trở lại trong đời, nhưng Võ Tắc Thiên thì có”. Câu nói lập tức lan truyền mạnh mẽ và đưa tên tuổi bà trở thành chủ đề nóng trên nhiều diễn đàn giải trí.

Điều khiến khán giả bất ngờ không chỉ nằm ở sức hút của bộ phim mà còn ở cường độ làm việc đáng kinh ngạc của nữ diễn viên gạo cội. Theo truyền thông Trung Quốc, toàn bộ series dài hơn 80 tập được hoàn thành chỉ trong khoảng 9–10 ngày. Mỗi ngày, Lưu Hiểu Khánh chỉ ngủ khoảng 4 tiếng, liên tục ghi hình từ sáng sớm đến đêm khuya. Dù tuổi đã cao, bà vẫn trực tiếp tham gia các cảnh hành động và từ chối sử dụng diễn viên đóng thế. Đặc biệt, chuyên gia trang điểm Mao Qua Bình – người từng góp phần tạo nên hình tượng Võ Tắc Thiên kinh điển năm 1995 – cũng trở lại hỗ trợ dự án lần này.

Việc một minh tinh hàng đầu bước vào thị trường phim ngắn từng gây nhiều tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng dòng phim dọc hiện nay khó phù hợp với đẳng cấp diễn xuất của Lưu Hiểu Khánh. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định nghệ thuật không có ranh giới và phim ngắn đang trở thành xu hướng giải trí phổ biến của khán giả trẻ. Thay vì đứng ngoài cuộc, bà lựa chọn thử sức với hình thức mới bằng thái độ nghiêm túc của một nghệ sĩ lâu năm. Trong phim, Lưu Hiểu Khánh tiếp tục khắc họa hình ảnh Võ Tắc Thiên đầy quyền lực, tham vọng nhưng cũng giàu bản lĩnh. Thành công của bộ phim cho thấy các nghệ sĩ lớn tuổi vẫn có thể tạo sức hút mạnh mẽ trong thời đại nội dung số nếu sở hữu khả năng diễn xuất và sự kết nối cảm xúc với khán giả. Với nhiều người, màn tái xuất của Lưu Hiểu Khánh không chỉ là hiện tượng giải trí mà còn là biểu tượng cho tinh thần không chấp nhận giới hạn tuổi tác.

